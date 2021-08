José María Lúcar grabó un video que se volvió viral por revelar las dificultades que pasó para su preparación a Tokio 2020 y también para responder a los críticos de las redes sociales, que ‘reclaman medallas’ sin saber la real situación ‘del deportista peruano’. Trome conversó con el joven púgil, quien reveló que tras la difusión de este video, recibió la atención de las autoridades.

¿José María cómo te animaste a grabar este video que se volvió viral y en qué contexto se produjo?

Fue algo espontáneo, que quizás lo llevaba adentro y creo que más que una critica destructiva, ha sido algo constructivo. Mi idea ha sido llamar a la reflexión y por qué no, también poner en su lugar a aquellas personas que solo tiran ofensas, malas vibras y mala leche. El video se puede dividir en dos partes: 1) Un llamado de atención a las autoridades, que si bien es cierto se ha mejorado en varios aspectos, ahora hay apoyo a un grupo de deportistas; pero no a todos. Y pedir lo básico, yo simplemente dije la verdad. No he mentido. Yo he entrenado en la calle para ir a las olimpiadas. Si bien se nos permitió entrenar en la Bombonera del Estadio Nacional recién en marzo, no era algo constante y no eran las dos sesiones de entrenamiento. Si había fútbol, se cerraba. No había agua, no había limpieza, no habían protocolos de seguridad. No se nos permitió utilizar la pista atlética. Yo he dicho la verdad, he conversado de esto con el presidente del IPD (Gustavo San Martín) y se comprometió a mejorar esta situación.

Incluso el presidente del IPD te dio la razón...

Hemos hablado tranquilamente y se comprometió a mejorar esta situación, me dio su palabra que se va a mejorar y estoy muy agradecido que sea así. Se pide lo básico, sé que aún no soy campeón mundial, solamente pido lo básico para trabajar y desarrollar nuestro trabajo. Bueno la segunda parte del video puede ser para responder a esa gente que tira mala leche y puras críticas. Fue también algo sarcástico y también estaba un poco molesto; pero bueno si llamó a la reflexión, en buena hora.

Mucha gente no sigue el boxeo; pero recién cuando hay estos eventos grandes como Tokio 2020, ‘comparten’ sus opiniones ...

Está bien, la gente tiene que exigir al deportista. Eso es bueno porque el deportista sabe que tiene que rendir; pero tampoco va a venir alguien que nunca ha visto boxeo, que nunca ha practicado deporte y empiece a decir ‘que esto, que el otro, que no sirves’. En lo personal a mí no me afecta, porque yo empecé con el pie izquierdo, perdiendo y hubo muchas criticas de dirigentes y de entrenadores. Seguí adelante, me superé y pude regalar logros a mi país. Pero pienso que no deberían hacer esos comentarios porque quizás hay otros deportistas que lean esos comentarios y en vez de motivarlos, lo disminuyen y hacer que se retiren ¿Por qué llegar a eso? ¿Por qué no darle palabras de aliento?. ‘Vamos tu puedes, mejora esto’ Y como dije en el video, sin tan criticón eres, ahora que tienes la oportunidad de ayudar, ahora que se reinicia el ciclo olímpico, anda ve y apoya directamente al deportista o anda ve y dile en su cara, ‘oye te falta eso’. haz eso, pero no tires mala leche

JOSÉ MARÍA LÚCAR ESPERA LLEGAR AL MUNDIAL DE BELGRADO

Mucha gente aprovecha las redes sociales para descargar ese tipo de comentarios...

Cuando regresaba de Tokio, durante las escalas, me puse a contestar desde mi Facebook original, no me gusta utilizar cuentas falsas; pero todo sin insultar.

¿Tras la difusión de tu video, ves algún tipo de solución para mejorar la preparación del boxeador peruano?

Sí, ahora tenemos un mundial en octubre (en Belgrado, Serbia) y yo estoy seguro que las autoridades nos van a enviar. El boxeador necesita pelear. Yo puedo entrenar todos los días, correr, golpear el saco y hacer sparring; pero si no compito, ¿cómo mejoro? No voy a esperar hasta la siguiente olimpiada recién para pelear, tiene que ser desde ahora. Eso es lo que se pide, también un buen lugar de entrenamiento y que se nos den las armas, que se nos permita viajar, competir, foguearnos y obtener experiencia. Yo sé que lo van a hacer, porque estamos cerca de esa medalla olímpica tan preciada, solo hay que dar un poco más.

TROME | José María Lúcar respuesta a críticas (Fotos: Redes sociales Joé María Lúcar Video: Instagram)

¿En el país no hay muchos pesos completos, para ti es difícil conseguir sparring?

Claro acá en Perú no tengo muchos, hay uno, dos compañeros; pero no están siempre a mi disposición y eso que yo afuera no soy muy alto para la categoría y sí, el tope que necesito está en el extranjero, ahorita en América no hay nada reactivado. Todo está en Europa.

Cuéntale un poco al públicos sobre este próximo mundial de boxeo...

Va a ser en octubre en (Serbia). Van a ir todos los países que se puedan presentar y es una gran oportunidad para mí. Digamos un boxeador puede avanzar y llegar a la final; pero en el peor de los casos y pierda en su primera pelea, se puede quedar haciendo sparring, a diferencia de los Juegos Olímpicos. Se pueden hacer dos, tres, cuatro sparring o sea de una u otra forma se va a obtener la experiencia, el roce y el fogueo que se requiere. Así trabajan los otros países.

“EL BOXEADOR NO ES UN DELINCUENTE, ES UN ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO”

¿Qué pueden hacer las autoridades para el crecimiento del boxeo peruano?

Primero que nada entender que el boxeo ha cambiado, ya no es el boxeo de antes. Si antes te preguntaban del boxeo, te respondían (Mario) Broncano. Está bien ha sido talentoso; pero hay mala imagen. Ya no. El boxeador no es un delincuente, no es un callejero, es un atleta. Yo soy padre de familia, trabajo y entreno. Mis compañeros de la selección también son padres de familia, estudian y trabajan. Se ha cambiado esa imagen. Empezando por ahí se tiene que ver distinto al boxeador, el boxeador es un atleta de rendimiento y también tiene que demostrarlo con una buena conducta, manteniendo una buena imagen. Partiendo de ahí se le da el trato de atleta de alto rendimiento y ¿Qué se requiere? un lugar correcto de entrenamiento, contar con la disposición de médicos. En la Videna hay médicos, pero el problema es que no estamos muy conectados con ellos, el boxeo siempre está como un poco aparte de todo. Es algo que yo sé que se va a cambiar. Todos estos llamados (como el video viral) hacen que se cambie ese trato y ¿por qué no? También invitar a las empresas privadas, que apoyen, que pueden beneficiarse, ya lo han visto, hemos llegado a unas olimpiadas y esto continúa, van a haber más peleas, el próximo año hay Juegos Bolivarianos.

Bueno José María, unas últimas palabras a todos los que te siguen y celebramos la conquista de tu medalla en los Panamericanos de Lima 2019.

Yo sé que cuando uno gana todo es alegría, y cuando no, todo lo contrario; pero en este caso he sentido el apoyo de muchas personas, con ellas estoy muy agradecido. También con mi familia, un saludo a mis dos pequeños María Isabel y mi campeón Alexandro