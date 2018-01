El técnico de Manchester United, José Mourinho atacó duramente a su sucesor en el en el Chelsea, el DT Antonio Conte , recordando el escándalo de partidos amañados cuando era entrenador de la Juventus.



"He cometido errores en el pasado y haré menos, pero creo que los cometeré. Pero lo que nunca me ha pasado y no me sucederá jamás es que me suspendan por haber amañado un partido", disparó José Mourinho sobre Antonio Conte.



Conte estuvo suspendido cuatro partidos en 2012 durante una investigación por "fraude deportivo", por no haber denunciado en mayo de 2011 hechos de corrupción en un partido del Siena. No obstante, fue absuelto en mayo de 2016, antes de asumir las riendas del Chelsea.



José Mourinho, que acusó también a algunos técnicos rivales, entre ellos Conte, de "comportarse como payasos" en el banco de suplentes, reaccionó así a otras declaraciones del italiano, en las que dijo que el técnico portugués sufría "demencia senil".

Mira las declaraciones de José Mourinho:

José Mourinho atacó a Antonio Conte y le recordó un pasaje muy delicado de su carrera

Mourinho intentó después calmar los ánimos asegurando "comprender la reacción" de Conte. También afirmó que cuando habló de "payaso" solo se refería a "sí mismo".



Conte y Mourinho tienen mala relación. En noviembre no se dieron la mano al término de la victoria de los Blues contra los Red Devils (1-0) en la Premier League.



Por suparte, Antonio Conte, calificó este a su homólogo del Manchester United, Mourinho, como "pequeño hombre", en un capítulo más del enfrentamiento verbal que ambos entrenadores mantienen desde hace unos días.



Tras empatar a cero contra el Norwich, lo que obligará al Chelsea a disputar de nuevo el partido de tercera ronda de la FA Cup, Conte respondió a las acusaciones de amaño de partidos lanzadas el viernes por Mourinho a su rival: "Todos le conocemos muy bien, pero es siempre lo mismo. Son sus maneras", dijo el italiano.



"No es una sorpresa para mí", añadió Conte. "Cuando tratas de hacer daño a una persona, especialmente si sabes bien la verdad de lo ocurrido, que el tribunal me declaró inocente, entonces significa que te comportas como un pequeño hombre".



"Pero no es la primera vez. Lo hizo en el pasado y sigue haciéndolo ahora. Cuando vas por este camino, siempre irás por este camino", agregó.

