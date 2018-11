Fiel a su estilo. Luego que Manchester United volteara el partido a Juventus por la Champions League, José Mourinho, entrenador de los 'Diablos Rojos', retó y se burló de la afición 'bianconera' en su estadio.

Cuando el árbitro pitó el final del encuentro entre Juventus vs Manchester United, José Mourinho retó a la afición 'bianconera' con algunas señas simulando que no los escuchaba, por los jugadores Leonardo Bonucci y Paulo Dybala le reclamaron.



José Mourinho también le dirigió unas palabras a la afición de Juventus, aunque fueron inelegibles para las cámaras, esto molestó más a Leonardo Bonucci y Paulo Dybala, quienes lo encararon con ánimo de pelearse.



Finalmente, un futbolista de Manchester United logró separar a los jugadores de Juventus con José Mourinho, pues 'The Special One' también les dijo algo.



Puedes ver todo lo que sucedió durante Juventus vs Manchester United por la Champions League, AQUÍ.