José Mourinho confesó que "casi muere ahogado" en una noche de Champions League

José Mourinho ha experimentado de todo a lo largo de su carrera como entrenador. Victorias, títulos alcanzados, derrotas, eliminaciones. Incluso, según reveló el propio DT, pudo ahogarse para esconderse de la UEFA.

El técnico debutó como comentarista de la jornada de Premier League en la cadena beIN Sports. Mientras era parte del espacio, el luso no dudó en contar de una de las anécdotas más insólitas en sus años como técnico.

Mourinho fue castigado por UEFA previo a un partido de cuartos de final de Champions League entre Chelsea, su equipo por entonces, y Bayern Munich. La sanción le impedía estar en el vestuario con los futbolistas.

Sin embargo, el luso le sacó la vuelta a la regla y planeó toda una estrategia para compartir con sus dirigidos antes de iniciar el encuentro. Para conseguirlo, el estratega tuvo el apoyo del utilero del cuadro londinense.

"Era un Chelsea-Bayern, un gran partido de Champions, y yo estaba sancionado. Necesitaba estar con mis jugadores y no podía estar en el vestuario. Pero fui al mediodía para que nadie me viese llegar, sólo quería estar con mis jugadores cuando llegaran", narró.

"Stewart (utilero del club) me metió en la cesta de la ropa sucia para que saliese del vestuario y dejó algo de hueco para que respirara", continuó con la historia. Pero, Mourinho puso en riesgo su propia vida.

"El personal de la UEFA me estaba buscando desesperadamente. Así que Stewart cerró la cesta y no podía respirar... Me estaba muriendo, en serio, lo prometo", reveló el entrenador sobre esa jornada de Champions.

