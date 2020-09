¡Es ‘The Special One’! José Mourinho siempre está en los ojos del mundo, y esta vez tuvo un gesto con un periodista que emocionó a todos. El técnico del Tottenham se emocionó con el relato y el pedido del profesional macedonio antes de jugar contra KF Shkendija de ese país por la Liga de Europa.

“Cuando mi padre ya estaba muy enfermo, me dijo que te pidiera una foto si alguna vez tenía la oportunidad de verte, porque me crió fijándose en ti. Si me lo permites y tu equipo gana, la enmarcaré y la pondré en el lugar de su descanso eterno”, le dijo Igor Aleksandrovic al técnico portugués.

Rápidamente José Mourinho accedió a la petición con un mensaje emocionante. "La foto no tiene nada que ver con el resultado. Eso está hecho. Si puedes venir al hotel antes del partido, quizás sea más fácil. Si no después. El placer será mío, un honor y mi respeto a tu padre. Si eso sentía hacia mí, no lo merezco, pero lo agradezco”, dijo el entrenador.

❤️⚽ "Fue increíble, muy emocionante", #DeportesCuatro habla en exclusiva con Igor, el periodista que vio su sueño cumplido gracias a Mourinhohttps://t.co/394j2U7wAq pic.twitter.com/YnVRxX4Jc0 — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) September 24, 2020

El encuentro se dio en el hotel de concentración de los ‘spurs’ y el periodista no cabía en su emoción. “Mi padre falleció de cáncer hace poco, se quedó sin voz. Ya no podíamos comentar los partidos. Cuando vi a Mourinho fue increíble y emocionante. La foto la colocaré en la tumba de mi padre Zoran”, contó Igor a la cadena Deportes Cuatro.

En el hotel, ‘The Special One’ e Igor Aleksandrovic se encontraron, charlaron por cinco minutos y llegó al esperada foto que el mismo Tottenham difundió en sus redes sociales.

“Muchas gracias Mourinho”, dijo el profesional en español cuando fue entrevistado por este momento que nunca olvidará.