LUNES DE TERROR. Tottenham remeció el mundo del fútbol este lunes y anunció el despido del legendario José Mourinho junto a todo su comando técnico. El club de Londres emitió un comunicado donde le agradeció su aporte y le deseó suerte. Lo cierto es que hay varias razones y una de ellas tendría que ver con la flamante Superliga europea.

Según prensa inglesa. Mourinho no estaba para nada de acuerdo con que Tottenham haya firmado su adhesión al nuevo torneo creado por los clubes más poderosos de Europa. Por ello, decidió que tanto él como su plantel no salgan a entrenar en señal de protesta. Esto habría enojando al máximo a la directiva del club que se apoyó en los resultados de la temporada para echarlo.

Actualmente, Tottenham se ubica en el puesto 7 con 50 puntos, a 4 de Chelsea último equipo clasificado a torneos europeos. Además acumula 3 partidos sin ganar en el certamen inglés con dos empates y una derrota.

El club anuncia que José Mourinho y su cuerpo técnico conformado por Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin y Giovanni Cerra han sido relevados de sus tareas. pic.twitter.com/yfBv01PRk6 — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) April 19, 2021

Peor aún, en los cuartos de final de la Liga de Europa, los ‘spurs’ pasaron un papelón ante el humilde Dínamo Zagreb. Los croatas dieron vuelta a la llave tras perder 2-0 en Inglaterra y ganaron 3-0 en casa generando un ‘terremoto’ en el Tottenham. El comunicado fue firmado por el presidente del club, Daniel Levy.

“José y su cuerpo técnico han estado con nosotros en algunos de nuestros momentos más desafiantes como Club. José es un verdadero profesional que mostró una enorme capacidad de recuperación durante la pandemia”, se leyó en el comunicado lanzado en todas las redes sociales del equipo.

Ryan Mason debió dejar el fútbol por un golpe en la cabeza y será el reemplazante de Mourinho (Getty)

“A nivel personal, he disfrutado trabajando con él y lamentamos que las cosas no hayan salido como ambos habíamos previsto. Siempre será bienvenido aquí y queremos agradecerle a él ya su cuerpo técnico por su contribución”, dijo el club que anunció al reemplazo del portugués. Este será, de manera interina, Ryan Mason ex jugador del club y actual entrenador de la Sub 19 del club.

Tottenham despidió a Mourinho a puertas de dos partidos cruciales. Uno de ellos este miércoles contra el Southampton, vital para tentar puestos europeos y pendiente de la jornada 29. El otro partido clave lo jugará el domingo, en Wembley contra Manchester City en la final de la Copa de la Liga inglesa.

Pero claro, José Mourinho no se irá gratis debido a que tenía contrato hasta 2023. Tottenham le pagará 15 millones de libras (17 millones de euros) en concepto de finiquito. El portugués ganaba alrededor de 20 millones de euros anuales y habrá que esperar si su entorno legal acepta o no este acuerdo de despido.

