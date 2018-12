José Mourinho y la insólita respuesta a periodista tras ser despedido del Manchester United

Vestido con ropa deportiva y una gorra, José Mourinho salió a caminar por las calles de Manchester. El portugués imaginó un panorama tranquilo después de perder el puesto como entrenador del United. Pero ocurrió todo lo contrario.

Al parecer, un periodista de la cadena Sky Sports conocía sobre los pasos del luso. En plena avenida, el reportero se acercó al ex técnico de los 'red devils' para que brinde unas declaraciones, luego de su experiencia en Old Trafford.

"No tengo nada que decir. Usted me conoce", expresó Mourinho. El ex Real Madrid respondió lo mismo cuando le formularon otra pregunta sobre las temporadas y trofeos que consiguió en Manchester United.

"Si quiere caminar conmigo, vamos a Battersea. No es problema para mí. No tengo nada que decir", agregó 'The Special One'. A continuación, el periodista agradeció al portugués por las breves palabras.

Mourinho tampoco quiso dar detalles sobre su futuro en el fútbol. Pero en España indican que podría volver a Real Madrid en la siguiente campaña. Aunque la posible vuelta se adelantaría si Santiago Solari no consigue buenos resultados en el Mundial de Clubes.

Por otro lado, Manchester United nombró a Ole Gunnar Solskjaer como entrenador interino hasta el final de la 2018-19. El noruego, posteriormente, sería reemplazado por Zinedine Zidane, quien habría aceptado dirigir a los ingleses en junio del 2019.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.