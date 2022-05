La Conference League se disputa por primera vez en Europa esta temporada y este miércoles se desarrollará la final, entre la Roma de Italia y Feyenoord de los Países Bajos. La ‘Loba’ logró alcanzar la posibilidad de consagrarse a nivel internacional con la presencia del experimentado entrenador José Mourinho en el banquillo.

En la previa del cotejo, ‘The special one’ habló en conferencia de prensa y destacó la importancia de este enfrentamiento para el conjunto italiano. “Es histórico y tenemos que hacer todo lo posible para ganar”, fueron las primeras palabras del entrenador portugués ante los medios de comunicación.

“Jugamos el viernes contra Torino y fue una final (para clasificar a Europa League), aunque no es historia. La de mañana ya es historia, porque llegamos hasta aquí. Ahora terminaremos de escribirla. Hasta la hora del partido no habrá nada más en mi mente. Esa es mi forma de ser y hacer las cosas”, resaltó José Mourinho.

“Pensé que mi experiencia ayudaría, pero no es así. Soy igual que cuando jugué mi primera final. Estoy concentrado o tal vez así es mi manera de preparar el encuentro. ¿Superstición? No tengo, las odio. Incluso me han preguntado con qué camiseta nos presentaremos, si con la de este año o la nueva, y respondí que no quiero saberlo. Para mí es lo mismo”, agregó el DT.

Recordemos que la Roma disputó el título de un certamen internacional por última vez en la temporada 1990-91, por la Copa de la UEFA. Aquella vez, Inter de Milán obtuvo la corona. Y antes, en el curso 1983-84, la ‘Loba’ quedó en el segundo lugar de la Copa de Europa (ahora Champions League), tras perder ante Liverpool. El único trofeo continental del club italiano fue en la Copa de Ferias 1960-61, al derrotar al Birmingham FC.

¿Cuándo juega Roma vs. Feyenoord?

El partido Roma vs. Feyenoord por la final de la Conference League se jugará este miércoles 25 de mayo (2:00 p. m. hora peruana), en el Air Albania Stadium, en la ciudad de Tirana. Recordemos que esta es la primera edición del certamen que se disputa.