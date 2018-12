José Mourinho: 'The Sun' desvela que portugués tiene una amante desde hace ocho años |VIDEO |FOTOS

José Mourinho no pasará una Noche Buena, luego que el diario británico The Sun publicara una noticia bomba sobre la relación extramarital del ex entrenador del Manchester United quien ya se encuentra en Londres con la intensión de pasar una feliz Navidad.

El diario inglés desveló una de las aventuras José Morurinho, de la que muchos jugadores hablaban y según el matutino esta relación habría durado cerca de ocho años, desde su estancia en el Real Madrid y esta se intensificó tras su fichaje por el Manchester United.



José Mourinho no habría una resistido a los encantos de Prue Carter-Robinson, una mujer de 41 años, a la que habría conocido durante la celebración de la temporada 2010 con el Real Madrid. La ex trabajadora de IBM reside en Londres lugar donde hoy reside el entrenador.

José Mourinho tendría amante desde hace ocho años

Pero este no sería el único desliz de José Mourinho quien sigue casado con Matilde Faria, mujer con la que tiene dos hijos y con la que lleva casi 30 años de casado. "Me dijo que se estaba separando de su esposa porque no estaba feliz. Estaba segura de que me estaba diciendo la verdad", aseguró otra mujer a The Sun que en el 2007 había mantenido una aventura seis años atrás con el DT.