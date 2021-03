LLEGÓ A SU LÍMITE. La paciencia de José Mourinho llegó a su ‘techo’ y el entrenador portugués habló fuerte contra quienes lo critican por sus tácticas o el juego de sus equipos. El vigente técnico del Tottenham de la Premier League también utilizó por primera vez el término ‘Mouriñistas’ para referirse a quienes admiran su labor.

Las declaraciones del estratega llegaron luego de los duros cuestionamientos tras quedar fuera de la Liga de Europa a manos del humilde Dínamo Zagreb de Croacia. Sin embargo, para Mourinho sus logros en el pasado lo tienen como uno de los mejores en la dirección técnica.

“No creo que nadie se vaya a poner a discutir sobre cohetes con los tíos de la NASA. Los críticos creen que pueden discutir de fútbol con uno de los entrenadores más importantes en el mundo. Esa es la belleza del fútbol. Ya me he acostumbrado a ello y lo aprecio. Así que por mi parte no hay problema”, dijo Mourinho en un evento organizado por el Tottenham.

Tottenham se encuentra por ahora ubicado fuera de los puestos de copas europeas. (Getty)

En las últimas semanas, prensa y analistas deportivos de Inglaterra arremetieron contra José Mourinho y su salario de 17,5 millones de euros por año. Algunos adelantaron que el Tottenham no lo despide por la alta indemnización que tendría que pagarle.

Por su parte, Mourinho aseguró que sus aficionados, a los que llama ‘Mouriñistas’, le motivan para seguir adelante. “Honestamente, obtengo fuerza de mí mismo, pero principalmente de las personas que amo y de las personas que sé que me aman, aunque a muchos de ellos no los conozco, ni los he conocido”, manifestó.

El goleador Harry Kane siempre elogia el liderazgo de Mourinho (Foto: AFP)

Y agregó: “Los llamo ‘Mouriñistas’ porque en Portugal usamos la terminación ‘ista’ para apoyar al club. Así los aficionados del Oporto son Oportistas, por ejemplo. Tengo tantos Mouriñistas alrededor del mundo que juego para ellos”, finalizó el entrenador ganador de la Champions justamente con Porto e Inter de Milán.

Los retos que se le vienen al Tottenham son remontar posiciones en la Premier League, donde marcha sexto, y la definición de la Copa de la Liga Inglesa. En este cruce se verá las caras con el Manchester City de Pep Guardiola.

