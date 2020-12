Por: José Reynoso Alencastre

¡Atención, habla el ‘Patrón’! José Velásquez fue tricampeón con Alianza Lima y uno de los exfutbolistas más identificados con los colores blanquiazules. Como todo victoriano sufre con el descenso del equipo de sus amores a la Liga 2, pero sale con la frente en alto para ‘golpear’ como en sus mejores tiempos en la cancha.

¿Por qué descendió Alianza?

No hay jugadores que representen al club. Unos tienen edad avanzada, otros solo son regularones. Los extranjeros no marcan diferencia y para colmo son suplentes.

¿Tan mal vio al equipo?

Nunca vi un cambio de juego ni de planteamiento. Algunos querían driblear y hoy los grandes equipos juegan a dos toques. En Brasil todos se mueven y el único que la lleva es Neymar. En los 70 y 80 ya jugábamos así, yo la soltaba rápido y solo cuando no tenía a quien dársela me iba con el balón.

¿Lo veía venir o pensaba que al final se salvarían?

Mi cabeza decía que nos salvábamos, pero Alianza perdía y perdía por lo mal que jugaba. Vi todos los partidos y un par de veces me quedé dormido, nadie marcaba la diferencia. Todos son taco bajo, sería mentiroso si digo lo contrario.

¿Rescata a algún jugador?

Hace tiempo que no hay buenos ni en la selección. Solo tenemos gente regular y Alianza no es la excepción.

¿Cuánta culpa tienen los técnicos que dirigieron en este año?

El problema pasa porque traemos puro entrenador ‘hindú’... indocumentado como Ahmed. No sé quién es el padrino de ese señor. Estuvo varios años en la Federación, no hizo nada y de premio le damos a Alianza. En su país no dirigió nunca. Qué tiene que pasar para que los dirigentes se fijen en entrenadores peruanos.

¿Esperaba más de Pablo Bengoechea y Mario Salas?

Los entrenadores están para armar el equipo y si el futbolista no hace caso, lo cambias. En el fútbol todo está inventado, no veía trabajo en el equipo y tampoco cambio de jugadores.

¿No lo llamaron para que ayude a levantar al equipo?

Me extraña que no lo hagan y prefieran a extranjeros que no los conocen ni en su casa. Estudié dos años seguidos, de lunes a sábado, ‘por las puras alverjas’, no me buscan a pesar de lo que fui. En todos los equipos juveniles que agarré campeoné al primer año.

¿Qué opina del ‘Fondo Blanquiazul’?

¿Quiénes son esos señores? No saben si el balón es redondo o cuadrado. Ojalá que se preocupen más por el equipo y se olviden de contratar extranjeros viejos y encima malos. Debe llegar gente honesta que le dé oportunidad a exaliancistas para buscar nuevos valores, manejar las divisiones menores y organizarlas.

¿Está de acuerdo en reclamar puntos en mesa para no jugar en Segunda?

Totalmente en desacuerdo. Si nos dan la venia, el próximo año los otros equipos que bajen querrán hacer lo mismo y el campeonato será un chiste. Si ya bajaste, juega nomás.