José Pekerman renunció a la selección de Colombia decepcionado por estas razones |VIDEO | FOTOS 

José Pékerman anunció que no sigue más como entrenador de la selección de Colombia, después de su participación en Rusia 2018, y no se marchó sin descargar algunas cuentas pendientes durante los seis años que estuvo al mando de la escuadra cafetera.



Para José Pekerman el ciclo estaba cerrado y evidenció un desgaste en la interna. "Le han hecho mucho daño a la Selección. Ojalá todos se unan. Apoyen a la selección desde el lugar que estén. La cantidad de mentiras y barbaridades que se dijeron de mí… pocos países hacen eso. Es una decepción muy grande", sostuvo el ex DT de la selección de Colombia de quien se dijo estaba negociando con otra selección de Sudamérica.



Asimismo, José Pekerman reconoció que estas situaciones se suman motivos personales para no seguir al frente de la selección de Colombia. "En este proceso perdí a mi madre, no pude estar con ella. Casi no pude continuar y siempre el compromiso estuvo primero para mí", dijo el estratega.



"Yo no me ofrezco a ningún lado. Espero siempre que se acabe mi contrato, no empiezo a hablar con otras selecciones. Mi asistente tampoco atiende a nadie, porque le corto la mano. Vivo en Colombia permanentemente. No salí de Bogotá. Solo estuve fuera del país cuatro días. Que voy a pensar otras cosas si no duermo desde que se acabó el Mundial", dijo José Pekerman candidato para sumir al selección argentina.



Por su lado, el presidente de la FCF, Ramón Jesurúm, agradeció la dedicación José Pekerman a la selección "Fue un hombre que en siete años nos dio alegrías, que nos ayudó a posicionar a nivel mundial al producto más grande que tiene el país No tenemos plan B, pues apenas estamos asimilando la decisión que nos acaba de transmitir el profesor", resumió.