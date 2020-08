POR: JOSÉ ‘HUACHANO’ LARA

José Velásquez marcó toda una época en la primera línea de volantes de la ‘Blanquirroja’. A su juego de potencia y quitar pelotas le sumaba su 1.92 m. de estatura y un look que lo hizo inigualable. El ‘Patrón’ fue un ‘crack’, a veces poco reconocido, y Trome le da su lugar en la historia.

Don José, ¿por qué fracasamos en España 82?

Llegamos agotados. Se jugó una cantidad de partidos, previo al Mundial, y arribamos a solo ocho o diez días del inicio. Eso fue determinante, el equipo no daba más físicamente.

¿Influyó el llamado a último momento de Teófilo Cubillas?

No.

En el Perú-Italia quedó grabado cuando arrolló al árbitro.

Fue totalmente casual, por eso el árbitro alemán Walter Eschweiler no me expulsa. Por un momento lo temí, porque le había roto el labio y sangraba (el réferi contó después que se le salió un diente).

¿Vio el Francia-Perú de 1982?

Sí. Ganamos muy bien a un gran equipo, incluso nos anulan un gol legítimo.

Se generó mucha expectativa, tras ese triunfo.

Muchos franceses no sabían dónde quedaba Perú. Luego que ganamos, los periodistas vinieron a entrevistarnos.

¿El saldo de esa gira previa?

Jugamos como 19 partidos en un mes y 10 días. Solo perdimos un encuentro. La famosa gira de los tres continentes.

¿La mejor selección peruana?

La de mi generación. Antes de la nuestra y las que vinieron después no tienen punto de comparación.

¿En qué lo sustenta?

Clasificamos a Argentina 78, España 82 y quedamos a minutos de ir a México 86. Además, teníamos juego y calidad de jugadores.

En verdad éramos un equipazo...

Nos adelantamos a la época. Nosotros inventamos el ‘tiki-taka’ que se conoce después con el Barcelona.

¿El mejor partido de la ‘Blanquirroja’?

El 3-1 a Escocia en Argentina 78, uno de los mejores de Europa, pero éramos una selección fuera de serie.

Hicimos una gran primera fase en ese Mundial...

¡Imagínate! Fuimos considerados la mejor volante. Eso me llena de orgullo y dice todo lo que jugábamos. Quedará para la historia hasta después que me muera. Ese mediocampo era perfecto, tenía inventiva con Cueto, ‘dribling’ con Cubillas y marca con mi persona.

¿Estaba de acuerdo con la marca de ‘Lucho’ Reyna a Maradona?

Lo hizo muy bien, Maradona no hizo nada en Lima. En Argentina hicimos un gran partido, creo que la lesión de (Julián) Camino a Franco Navarro fue mandada por el técnico (Bilardo).

Muchos aún se acuerdan de su cabello muy particular...

Mi ‘african look’ estaba de moda y también utilizaba un aretito. Con ese peinado ya pasaba los dos metros de estatura.

Muchos compañeros, en una discusión en el campo, lo ponían a usted como ‘escudo’...

No era violento. Nunca he utilizado la fuerza, los rivales me miraban con respeto.

¿Su principal virtud?

Jugar con cabeza levantada, veía la pelota de reojo, cuando lo haces así tienes otro panorama y sacas mucha ventaja.

¿Se adelantó a la época?

Sabía correr la cancha, lo hacía en rombo, tenía muy buena ubicación y siempre detrás de la línea de la pelota. Iba al ataque y regresaba como manda el manual.

¿El mejor jugador del mundo?

El ‘rey’ es Pelé, luego viene Maradona y después Messi. Mira que yo enfrente a los dos primeros.

Siempre es un gusto hablar con usted, ‘Patrón’...

Gracias a Trome. Han pasado los años y la gente me reconoce en la calle a pesar del barbijo y no tener cabello. Eso es gratificante.