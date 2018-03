José Velásquez: German Leguía recordó que Brasil les ofreció dinero en el Mundial del 78 [FOTOS y VIDEOS]

Tras la reveladora entrevista que le hizo Trome al mundialista José Velásquez y luego que Juan José Muñante lo tildara de "golpeador de mujeres", acusado por el 'El Patrón' de “venderse” en la goleada de Argentina ante Perú por 6-0 en el Mundial del 78, German Leguía, otro mundialista de la Blanquirroja también tuvo polémicas palabras.



En entrevista con ‘Fútbol como Cancha’ de RPP Noticias, Germán Leguía no desmintió ni aclaró lo dicho por Juan José Velásquez, sin embargo, le pareció raro que en la concentración en Rosario, previo al partido frente a Argentina a los jugadores peruanos le dieron demasiada libertad.



“En nuestra concentración de Rosario hubo de todo, todo muy raro, hasta desfilaban prostitutas”, dijo ‘Cocoliche’ sobre este episodio.



Asimismo, Germán Leguía recordó que Brasil les ofreció dinero para perder por tres goles frente a Argentina y así la ‘Canarinha’ clasifique a la final del Mundial de 1978.



"Hubo una oferta de Brasil para no perder por más de tres goles ante Argentina, pero muchos la desecharon porque decían que no nos podíamos vender a pesar de que era un muy buen dinero para todos”, rememoró Germán Leguía.



Germán Leguía indicó que lo “repudiaron” después que él mismo llevara la oferta de Brasil al seleccionado peruano.



'El Patrón' José Velásquez

‘Cocoliche’ indicó que le pareció demasiado raro la decisión del entrenador Marcos Calderón de dejar fuera a los delanteros Guillermo La Rosa, Hugo Sotil y Percy Rojas para el importante encuentro ante Argentina.



“Si uno revista la historia, en las eliminatorias previas y en el Mundial nunca jugamos sin '9'. Encima, a Percy Rojas no lo usaron. Otra cosa que me pareció rara fue que hizo jugar a Roberto Rojas cuando el mejor futbolista de esa Argentina (Daniel Bertoni) jugaba por su lado y, además, no había aparecido ni de suplente en todo el torneo", sostuvo Germán Leguía.



Sobre la reunión que tuvieron varios jugadores nacionales para que Ramón Quiroga no tape, según contó José Velásquez, Germán Leguía sostuvo que no tiene información sobre ese hecho, aduciendo que ningún gol de Argentina fue culpa del exarquero de la selección nacional.



Tras ser consultado sobre quiénes podrían haber sido los dos jugadores que se habrían vendido, los cuales José Velásquez no los quiso mencionar porque “son famosos y les puedo dañar sus carreras”, Germán Leguía solo puso las manos al fuego por César Cueto y Héctor Chumpitaz, sin embargo, no fue lo mismo con Teófilo Cubillas.



"Los otros dos tendrían que haber sido referentes, de todas maneras. Habrá que pensar en dos que están en algo grande, pero no pueden hablar de don Héctor Chumpitaz, que es el hombre más correcto que hay en este país. Sería imposible, ahí va a quedar el tema picando. Otro referente es Teófilo Cubillas pero, ¿pondría las manos al fuego por él? A los que más conozco son a Héctor y César Cueto, que ni hablar aceptó ser sobornado. Teófilo es un jugador extraordinario, pero he tenido algunas diferencias con él, aunque tampoco podría echarle la culpa", finalizó Germán Leguía.

