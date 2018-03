Tras la entrevista que le hizo Trome al exmundialista José Velásquez asegurando que seis futbolistas se vendieron en la goleada por 6-0 ante Argentina en el Mundial de 78, uno de los involucrados, Juan José Muñante, tuvo una fuerte respuesta contra el ‘Patrón’.



Rodulfo Manzo, Raúl Gorriti, Juan José Muñante y Ramón Quiroga fueron los cuatro de los seis futbolistas que mencionó Juan José Velásquez de “venderse” en la goleada ante Argentina. No quiso mencionar a los otros dos involucrados porque “son famosos y les puedo dañar sus carreras”.



En declaraciones a Radio Capital, Juan José Muñante sostuvo que José Velásquez es un “antisocial”, “prepotente” y que ahora está delirando.



“Fue un pegador de mujeres, abusivo con los compañeros por lo grandote que era”, agregó J.J. Muñante.



El ‘Jet’ Muñante mencionó que mete “las manos a la candela de que nadie hizo nada en contra de Perú. Le voy a meter juicio. Me pregunto: ¿en qué momento puedes negociar con alguien estando concentrado? En un Mundial siempre pasan cosas. Yo he sido un jugador responsable y disciplinado".



AUDIO de José Velásquez.

J.J. Muñante indicó que en la concentración mundialista del 78 en Rosario no vio ningún relajo porque a Marcos Calderón, entrenador de Perú en el Mundial del 78, no le agradaban esas cosas.



Además, lo defendió tras las palabras de Juan José Velásquez, mencionando que siempre tuvo problemas con Calderón y hasta llegó a mentarle la madre.



"A Marcos Calderón no le gustaban esas cosas. Podrán decir de él lo que quieran, pero era un técnico disciplinado", indicó J.J. Muñante desde México.



El exmundialista también llamó “desgraciado” a Juan José Velásquez, indicando que le duele que “venga a difamar a mi familia”.



“Ustedes pregunten en el Boys y en la 'U' quién es Muñante. En México soy el maestro y el más querido de todos, el espectáculo más grande que llegó a México. Yo daba de comer a quien no tenía, pese a que ganaba menos que el resto", dijo el 'Jet'.



Para finalizar, el entrevistador le preguntó cuáles serían sus últimas palabras si lo pusieron en la linea telefónica con Juan José Velásquez: “Yo no quiero conversar con esa cochinada. Cómo me voy a poner boca a boca con un estúpido de esos, que no está clarificando nada. No puedo hablar con estúpidos porque no va a entender”.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE