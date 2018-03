José Velásquez: Polémica entrevista del 'El Patrón' a Trome dio la vuelta al mundo [FOTOS y VIDEOS]

El mundialista José Velásquez afirmó en una entrevista con Trome que seis jugadores de la selección inca "se vendieron" en la goleada 6-0 recibida ante Argentina en el Mundial 1978, en el que el combinado albiceleste se coronó campeón en casa.



"Rodulfo Manzo, Raúl Gorriti, Juan José Muñante y Ramón Quiroga. ¿Por qué queríamos que no tapara...? Era argentino y lo iban a abordar, amenazar y queríamos protegerlo de alguna manera. No nos hicieron caso", dijo José Velásquez, uno de los seleccionados de Perú en el Mundial de Argentina 1978.



"Muchos han investigado, hay hasta libros escritos. Que no tenga pruebas, no quiere decir que no haya pasado", indicó José Velásquez.



"Solo puedo nombrar a cuatro, porque hay otros dos nombres que que son famosos y les puedo dañar sus carreras.", agregó José Velásquez.



A casi cuarenta años de aquel hecho, el 'Patrón' Velásquez afirmó que algunos jugadores hablaron un día antes del partido con el técnico peruano Marco Calderón para pedirle que el arquero Ramón Quiroga, argentino nacionalizado peruano, no jugara ante Argentina para evitar sospechas.



AUDIO de José Velásquez

"Él acepto y al día siguiente lo primero que hizo es ponerlo (a Quiroga de titular)", sostuvo el exmediocampista, quien fue sustituido en ese partido a los 50 minutos cuando Argentina ganaba 2-0.



José Velásquez recordó que el entonces dictador argentino, Jorge Rafael Videla, ingresó al vestuario peruano antes del partido, supuestamente para desearles suerte.



"¿Qué tenían que hacer ahí? Fue como una manera de presionarnos, para ver a los que se habían vendido", comentó a Trome el exjugador, que jugó en los Mundiales de Argentina 1978 y España 1982.



Argentina debía ganar por cuatro tantos o más, para obtener una mayor diferencia de gol que Brasil y arrebatarle el primer puesto del Grupo B de la segunda ronda para avanzar a la final. Perú perdió los tres duelos de la segunda ronda, pero solo con la albiceleste con una goleada.



Varias portadas del mundo, entre ellas de importante diarios impresos y digitales como Infobae, Olé y Toda Pasión, rebotaron esta noticia.

Argentina 6 - Perú 0

