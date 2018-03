Ramón Quiroga , ex arquero de Perú, denunció penalmente a José 'Patrón' Vélasquez, quien lo acusó de recibir un soborno en el polémico 6-0 entre Argentina vs Perú del Mundial de 1978.



En una entrevista a diario Trome.pe, el 'Patrón' Vélasquez volvió a encender la polémica y reveló un supuesto caso de soborno de hasta seis miembros de la selección peruana que disputaron el mencionado partido hace 40 años. Entre ellos, Ramón Quiroga.



Precisamente, Ramón Quiroga denunció de manera formal al 'Patrón' Vélasquez por el supuesto delito de "difamación agravada', cuya pena es hasta 3 años de cárcel efectiva.



"Se vendieron Rodulfo Manzo, Raúl Gorriti, Juan José Muñante y Ramón Quiroga. ¿Por qué queríamos que no tapara...? Era argentino y lo iban a abordar, amenazar y queríamos protegerlo de alguna manera. No nos hicieron caso. Muchos han investigado, hay hasta libros escritos. Que no tenga pruebas, no quiere decir que no haya pasado. Solo puedo nombrar a cuatro, porque hay otros dos nombres que que son famosos y les puedo dañar sus carreras", dijo José Velásquez en su momento a Trome.pe.

José Velásquez: Ramón Quiroga denunció penalmente al 'Patrón' por difamación agravada José Velásquez: Ramón Quiroga denunció penalmente al 'Patrón' por difamación agravada



Tras las polémicas declaraciones de José Vélasquez, el ex arquero de Perú respondió: "Ese negro está loco, está chiflado. No le voy a dar más vida. Para hacértela corta. Analiza los goles de Argentina. Soy una persona mayor, tengo nietos, tengo hijos acá y para escuchar a ese negro, no pues", aseguró.



Otro de los jugadores que integró la selección mundialista en 1978, Juan José Muñante, también aludido en las declaraciones del 'Patrón', replicó: “Fue un pegador de mujeres, abusivo con los compañeros por lo grandote que era. Las manos a la candela de que nadie hizo nada en contra de Perú. Le voy a meter juicio (a José Velásquez). Me pregunto: ¿en qué momento puedes negociar con alguien estando concentrado? En un Mundial siempre pasan cosas. Yo he sido un jugador responsable y disciplinado", manifestó.





“Yo no quiero conversar con esa cochinada. Cómo me voy a poner boca a boca con un estúpido de esos, que no está clarificando nada. No puedo hablar con estúpidos porque no va a entender”, concluyó J. J. Muñante.

AUDIO de José Velásquez

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.