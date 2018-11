Pep Guardiola confiesa que dejaría Manchester City para tomar este nuevo trabajo |VIDEO |FOTOS

Pep Guardiola , considerado hoy el mejor técnico del mundo, se convirtió en la figura más escuchada en un simposio en la Universidad de Liverpool, donde el técnico del Manchester City habló sobre 'Fútbol, cultura y política’ y dejó un preocupante anuncio para los 'Citizen'.



Pep Guardiola ha recorrido diversos temas, pero el que más llamó la atención de los asistentes fue ciando lo cuestionaron sobre su futuro profesional o su regreso a Barcelona. "Me gustaria ser entrenador de un equipo nacional (selección) sí. Algun día pasará porque quiero involucrarme, pero mas calmado, jugar más al golf ...ahora no tengo tiempo para jugar. Si un equipo me quiere, 'knock knock'. que me llame a la puertas. Veremos.", dijo el DT de Manchester City para sorpresa de todos



Asimismo, Pep Guardiola reconoció que su preferencia por estar cerca de España está por encima del mejor contrato en cualquier país. “Cuando España juega, quiero que ganen. Porque tengo muchos amigos. Mi conexión con España es mayor que la que tengo aquí en Inglaterra, por ejemplo, o en Catar. Por supuesto prefiero que ganen”, reconoció el exentrenador de Barcelona.



Pep Guardiola también analizó el contexto político en Catalunya y el futuro del FC Barcelona en la Liga española. "Soy catalán. nací y crecí allí. Lo primero que escuché y hablé fue en catalán. Y me encanta ese idioma. Como me gusta el español, o el alemán…Lo que pasa en Catalunya no es fácil. El presidente del país está en el exilio. La segunda persona más importante del Parlamento, Carme Forcadell, está en la prisión. Esto ya no es sobre tener una Catalunya independiente o no. Es simplemente sobre dejarlos votar", recalcó.