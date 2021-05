Con un tiempo de dos horas, 27 minutos y 59 segundos, Jovana de la Cruz se ubicó en el primer lugar de la maratón Bicentenario del Perú, que se realizó el último domingo en la Costa Verde y tras ese resultado logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021

De esta manera, Jovana de la Cruz se convierte en la representante número 21 de Perú rumbo a los Juegos Olímpicos, que se desarrollarán del 23 de julio al 8 de agosto próximo.

Jovana de la Cruz, atleta de 28 años, nacida en Huancayo logró la marca solicitada para conseguir su clasificación a su segundo Juegos Olímpicos, pues antes participó en los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Por ende, Trome se comunicó con ella para conocer sus sensaciones tras esta hazaña y nos cuente su historia de éxito.

¿Cómo te sientes tras obtener tu clasificación a Tokyo 2021?

Me siento súper contenta, emocionada porque he trabajado un montón para este objetivo junto a mi entrenador y se cumplió.

¿Cuál va a ser el plan de cara a los Juegos Olímpicos?

El entrenador Rodolfo ya tiene planificado todo. Por ahora. habrá un tiempo de recuperación. Luego, vamos a hacer algunos trabajos específicos para competir en los Juegos Olímpicos.

¿Cuéntame sobre tu preparación para competir en maratón Bicentenario del Perú?

Fue ardua. Al inicio fueron meses de entrenamiento, ya desde que inició la pandemia tuve que entrenar a distancia porque él está en México y no pudo venir. Sin embargo, detrás de este logro están involucrado muchas personas para que se puede lograr este objetivo.

¿Qué se te vino por la mente cuando ganaste la maratón y conseguiste un cupo a los Juegos Olímpicos?

La verdad tuve emoción y fue algo indescriptible porque habíamos trabajado mucho para esto y solo hay felicidad.

¿Sientes qué deberías tener más apoyo para conseguir más logros en tu carrera de maratonista?

La verdad si hay apoyo, pero es algo escaso y reducido. Yo creo que con mi participación en Tokio se puedan abrir algunas puertas para el apoyo, no solo para mí sino para los jóvenes que vienen atrás.

Aparte de la maratón, ¿te dedicas a otra actividad?

No. Yo solo estoy dedicada cien por ciento a la maratón

Con la experiencia de los Juegos Olímpicos de Rio 2016, ¿ya sabes a lo que te enfrentarás en Tokio 2021?

La verdad que sí. Justo estaba conversando hoy día (ayer) con el entrenador Rodolfo, que ahora me siento más preparada tanto físicamente como emocionalmente. Eso ha ayudado a que yo pueda correr bien. Ahora, en Tokio vamos estar con mayor preparación y experiencia. Eso es algo muy bueno.

¿Cómo nace el interés por practicar maratón?

Yo me inicié muy pequeña, más o menos cuando tenía 12 años, me inicié en el Atletismo y luego en maratón lo practiqué cuando tenía 23 años. Me daba curiosidad correr muchos kilometrajes porque de eso se trata practicar maratón. De ahí, recuerdo que un entrenador me propone practicar maratón y como que en ese momento no fue planificado, pero gracias a Dios salió bien las cosas.

¿Sientes qué la ausencia de Inés Melchor pueda generar una presión para ti por lo que puedas hacer en Tokio 2021?

La verdad no. Yo había ido a esta maratón con un objetivo claro, el cuál era obtener la marca mínima para las Olimpiadas y sé cumplió, Lamentablemente lo que le pasó a Inés escapa de sus manos y por ahora solo tiene que pensar en recuperarse para volver volver con fuerza.

Finalmente, ¿a quién le dedicas esta clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021?

Este logro va dedicado a mi familia, que me ha estado apoyando en todo momento, quienes han creído en mí y han estado a mi lado siempre. A mi esposo, mis dos pequeños, mi madre y el resto de mi familia.

