Juan Aurich: Técnico argentino se autoproclama nuevo DT y el club lo desmiente

Solo en el fútbol peruano. El argentino Hugo Iervasi se autoproclama ser nuevo técnico del Juan Aurich y el mismo presidente lo negó de inmediato.



"Muchas gracias a Don César Alva y su directiva del club Juan Aurich por confiar en mi y mi cuerpo técnico para volver al Aurich en primera división. Con mucho trabajo y sacrificio juntos lo vamos a lograr", citó Hugo Iervasi en su cuenta Twitter.



El DT Iervasi hizo el anuncio por su cuenta de Twitter y de inmediato el máximo directivo de Juan Aurich, César Alva, aclaró la situación y lo dejo muy mal parado.



En primera instancia, Alva, aseguró que Iervasi se ofreció a través de una llamada telefónica pero aclaró que en ningún momento el club lo contrató.



"No es nada cierto que hayamos contratado al técnico Hugo Iervasi. Me llamó para ver la posibilidad de entrenar a Juan Aurich y le dije que le agradecía por su preocupación y que su nombre lo tomaríamos en cuenta entre las posibilidades que manejaremos en su momento, pero de ahí a que lo hayamos contratado, no se ajusta a la verdad", dijo el dirigente del 'Ciclón' a radio Ovación.

Pero no todo quedó allí. El propio Iervasi salió a dar su versión, que esta vez, fue muy distinta al contenido de su tuit horas antes. Pasó de nombrarse DT a decir que faltan "detalles". ¡Insólito!



"Fue una charla muy importante la que tuve con César Alva. Tuve la posibilidad de ir a Juan Aurich el año pasado, pero no se dio. Todavía no está cerrado, pero faltan detalles de presupuesto. Juan Aurich es un equipo importante. La semana que viene cerraremos los detalles. Por lo que hablé con Alva, estoy convencido y seguro que dirigiré en Aurich", afirmó el estratega gaucho.



Juan Aurich perdió la categoría el año pasado y en el 2018 afrontará el torneo de ascenso de Segunda División.

