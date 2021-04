Juan Cala apareció ante los medios para defender su posición. Según el central del Cádiz, él jamás lanzó comentario racista contra Mouctar Diakhaby de Valencia. El español señaló que solo le dijo “déjame en paz” y no “negro de m...”. Tema sigue en investigación por parte de LaLiga Santander. Mira el video. ¿Y ahora?

“Nunca he dicho ‘eres un negro de m...’. No se lo he dicho, y eso está bastante claro”, apuntó Juan Cala sobre lo ocurrido el último domingo en la cancha de Cádiz.

“Hay 25 cámaras, no sé cuántos micrófonos, 22 jugadores, 3 del comité arbitral... y nadie se ha enterado. Nadie dice que lo ha oído”, agregó el futbolista de 31 años. “Le dije: ‘déjame en paz’. Y seguí para adelante”, acotó.

Juan Cala, acusado de racismo, dijo que jamás insultó a Mouctar Diakhaby en Valencia vs Cádiz. (Jugones)

“He convivido con chinos, ingleses, sudamericanos, africanos... he estado en Guinea hace dos años llevando ayuda humanitaria”, continuó indignado en la sala de prensa.

“Se me está acusando de algo que no soy. Parece que estamos en el oeste, porque sin pruebas me están acusando. Nadie se merece este linchamiento. He recibido todo tipo de amenazas. Emprenderé acciones legales con todas las personas que han intentado jugar con mi imagen”, cerró Juan Cala.

AQUÍ LAS PALABRAS DE MOUCTAR DIAKHABY

