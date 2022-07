Antes de comentar sobre su salida de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas hizo su primera intervención y se refirió al triunfo de Kimberly García, quien ganó la prueba de los 35 kilómetros de marcha en el Mundial de Atletismo y, en consecuencia, se colgó la medalla de oro.

Más información Conferencia de Juan Carlos Oblitas EN VIVO: Hora y canales para ver su despedida de la FPF

“ Me acabo de enterar que Kimberly García ha ganado una segunda medalla de oro. Quiero felicitarla” , inició el antiguo directo deportivo de la FPF. “Yo particularmente me siento orgulloso, no la conozco, pero sí estoy orgullo de ella ”, agregó.

Luego, el ‘Ciego’ Oblitas tomó la figura de Kimberly García como el modelo ideal para trabajar en el deporte. “Creo que es el ejemplo a seguir, el ejemplo de todos los que estamos en el deporte debemos seguir”, concluyó sobre este asunto.

El antiguo entrenador de la selección peruana citó a los medios de comunicación para conversar con respecto a su salida de la FPF. El ‘Ciego’ Oblitas ejerció de director deportivo y es reconocido por ser clave en el arribo de Ricardo Gareca a la Blanquirroja.

La victoria de Kimberly García

Histórica victoria de Kimberly García en la edición 2022 del Mundial de Atletismo de Eugene (Oregón). Este viernes, la peruana ganó la medalla de oro en la competición de los 35 kilómetros de marcha con un tiempo de 2h39:16, tercera mejor marca de la historia. El triunfo de esta mañana se concretó una semana después del primer éxito de la representante nacional: presea dorada en la prueba de los 20 kilómetros.

La deportista de 28 años se convierte en la primera campeona de la historia en 35 kilómetros marcha, una distancia que se ha estrenado en este Mundial de Eugene. Subieron con ella al podio las mismas que en los 20 km: la polaca Katarzyna Zdzieblo (2h40:03) y la china Shijie Qieyang (2h40:36).

La atleta peruana dominó de principio a fin la carrera y, junto a su segunda medalla de oro, se llevó como premio otros 70 mil dólares, que se unen a los 70 mil de la pasada semana.