Juan Carlos Oblitas, uno de los ídolos de la Bicolor: ‘Hoy la selección del 81 no tendría precio’

Con la Blanquirroja ha hecho todo. Juan Carlos Oblitas jugó dos Mundiales (Argentina 78 y España 82) y estuvo a minutos de clasificar a un tercero (México 86). Como técnico peleó el boleto a Francia 98 hasta la última fecha y quedó fuera solo por goles. Actualmente, como director deportivo de la Federación nos devolvió a una Copa del Mundo 36 años después. El ‘Ciego’ siempre la vio clara.



Varios de sus excompañeros dicen que en la cancha podía faltar cualquiera menos Oblitas...

Ja, ja, ja. Ellos me veían como el soporte para lo que sucedía también fuera del campo. Yo tuve una característica, que era la visión del equipo. En esa época la función del técnico no era tan influyente en el sentido táctico. ‘Tim’ siempre me decía: ‘Usted va a ser el próximo técnico de la selección’.



Además, no era el clásico puntero...

No. Siempre digo que ‘Patrulla’ Barbadillo y yo nos adelantamos a nuestra época. Retrocedíamos y jugábamos como los aleros actuales. Por mis características, hoy en día, me hubiera acomodado muy bien a jugar en Inglaterra.



¿Cómo quién sería?

Creo que habría tenido condiciones similares a las de Ryan Giggs, exjugador de Manchester United. Otro que se adelantó a la época fue José Velásquez. El tipo de juego que tenía, ahora lo ves en Sergio Busquets, del Barcelona.

¿Por qué muchos de su generación no llegaron más lejos?

En esos años, para ir a Europa había solo uno o dos cupos de extranjeros por equipo, incluso los mismos europeos ocupaban plaza de foráneos. Hay un mérito enorme para los peruanos que fueron a Italia en ese tiempo como Alberto Gallardo, Julio César Uribe o ‘Patrulla’ Barbadillo.



¿Hoy todos los de esa generación tranquilamente estarían en el extranjero?

Que no te quepa la menor duda. Una vez, el empresario uruguayo ‘Paco’ Casal me dijo que hoy la selección del 81 no tendría precio. Con la preparación actual, sería mucho mejor jugador de lo que fui. Pero no hay que quejarnos de lo que nos tocó. Los recuerdos quedan y nadie nos los quita.

¿Qué se le viene a la mente del Mundial del 78?

Teníamos grandes expectativas. Nos faltó un poco de preparación mental. Fue como si lo hubiéramos logrado todo, porque terminamos primeros del grupo, incluso por encima de Holanda. Eso nos afectó. Fue una pena, el equipo había sido la sensación del Mundial en la primera etapa y tuvo una parada de borrico.



SENTÍ UNA VERGÜENZA ENORME POR EL 6-0

¿Qué pasó en ese famoso partido con Argentina?

Que Argentina nos metió 6 y no estaba 6 goles por encima de nosotros. Definitivamente, no. En los primeros 20 minutos fuimos superiores, poco a poco bajamos el rendimiento. Sentí una vergüenza enorme. Tenía todo arreglado con Brujas de Bélgica y después de ese encuentro no volvieron a hablar conmigo.

A Ramón Quiroga se le señaló mucho...

Una vez se armó un bolondrón, porque dije en la cadena Caracol de Colombia -cuando estaba de comentarista para México 86- que si hay un jugador por el que ponía las manos al fuego era por Ramón. Entonces, por ahí dijeron por qué por los otros no. Yo con las justas pongo las manos al fuego por mi hija. Creo que si había alguien que quería ganar ese partido, era Quiroga.



¿Hubo algo extraño?

El resultado.

Luego vino un nuevo proceso...

Fue la mejor selección que tuve la suerte de conformar, la del 81, no hay ninguna duda. De ahí viene el gran error que se comete después de esas Eliminatorias: firmar un convenio con una televisora para organizar una gira y transmitir los partidos. Cuando llegamos al Mundial de España estábamos en pico descendente.



¿El partido con Francia, en el ‘Parque de los Príncipes’, fue el punto más alto?

Fue un partidazo. Perú tenía mucho fútbol y Francia también, cualquiera lo pudo haber ganado. A veces nos olvidamos que Perú también defendía muy bien.

¿Pudieron haber llegado lejos?

Tenía gran ilusión. Jugamos bien, pero necesitábamos una gran preparación y no llegamos bien.



¿Afectó la incorporación de Teófilo Cubillas?

Ese es un tema que ‘Tim’ se llevó a la tumba. Siempre le preguntaba por qué nunca puso el equipo de las Eliminatorias. Al ingresar Teófilo sacó a Guillermo La Rosa y Julio César Uribe jugaba más adelante, ya que se interponía con su función y también en la mía.

¿Hubo intervención dirigencial?

Es lo que se comenta. Una vez ‘Tim’ fue a visitarme a Bélgica para conversar conmigo y con Percy Rojas. Dijo que si convocaba a Teófilo era para tenerlo en el banco y los rivales pensarían: ‘Qué tal equipazo que tienen a Cubillas sentado’. Cuando regresé a la selección, Teófilo estaba de titular.



¿Lo impusieron?

Fue algo muy extraño, el viejo ‘Tim’ siempre fue estricto en ese aspecto, pero estaba muy diferente en el Mundial. Me acuerdo que le pregunté a ‘Pepe’ Aramburú (directivo): ‘¿Me han dicho que desde la tribuna vinieron los cambios?’. Él lo negaba todo.

¿El grupo se resquebrajó?

Lógicamente nos afectó ese tema. Uribe era para nosotros el jugador y ahí vienen esas tonterías de que si le doy el ‘10’ a este o al otro. El diferente, el que tenía que estar en ese momento, era Julio César.



¿Ahí nace el ‘10 A’ y ‘10 B’?

Eso fue una broma. Más que el número en sí, el hecho fue que se trastocó todo el armado del equipo. No podíamos dejar de jugar sin Guillermo La Rosa, que era el que nos aguantaba todo el peso cuando no la teníamos.

¿Con quién tenía mayor afinidad?

Con mi compadre Percy (Rojas), que veníamos de Bélgica. Pero en mi mesa de comer estaban: el ‘Loro’ Cueto, Guillermo (La Rosa), el ‘Flaco’ Malásquez, ‘Caíco’ (Gonzales Ganoza) y yo. Éramos de la ‘U’, Cristal, Alianza y nos cag... de risa.



¿Cueto y Malásquez eran muy divertidos?

El ‘Flaco’ lo único que hacía era joder y el ‘Loro’ se hacía el tranquilito, el calladito.

¿Había viáticos?

Eran muy bajos. Lo que más gané en el Mundial del 78 fue por usar la marca de un zapato de fútbol. Utilizaba ‘Adidas’, ‘Puma’...



Es uno de los pioneros de la publicidad de los futbolistas...

Es que mis compañeros eran muy feos, ja, ja, ja. El ‘Cholo’ (Sotil) y ‘Cachito’ (Ramírez) son los que inician la publicidad de ‘Glostora’ y lo más gracioso era que ellos no usaban la gomina. Yo siempre tuve el sentido del profesionalismo, aprovechar el momento. Me acuerdo, por ejemplo, del tema de las figuritas...

¿Del álbum del Mundial?

Sí. Fui el último en arreglar. No tenía representante, pero me di cuenta que si a ese álbum le faltaba una figurita iba a estar cojo, trataba de decirle eso a mis compañeros. No arreglé hasta que la empresa tuvo que pactar conmigo el precio que yo quería y recién ahí di mi consentimiento.



¿Y cómo disfrutó la actual clasificación a Rusia 2018?

Es el mayor disfrute que he tenido, a pesar que he jugado Mundiales. Porque lo tenía acá dentro, aguantado y, posiblemente, era lo último que hacía. Haber contribuido a eso para mí ha sido extraordinario.

EL GOL MÁS RÁPIDO DE PERÚ EN MUNDIALES

Lo anotó José Velásquez en Argentina 78. El ‘Patrón’ marcó el 1-0 a Irán a los 2’ (ganamos 4-1). El más tardío lo hizo Rubén ‘Panadero’ Díaz a Italia en España 82. Puso el 1-1 a los 83’.

