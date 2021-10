Juan Carlos Oblitas apareció en escena para calmar las agitadas aguas que envuelven a la selección y donde hay muchas dudas sobre la presencia de Paolo Guerrero para la fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022 ante Bolivia y Venezuela, debido a una lesión hoy es tratada en Alemania.

“Si tuviera respuesta ahora, la diría. Es complicado porque no la tengo. Es un tema evidentemente médico y juegan muchos factores en relación a Paolo. Es un tema de la edad, de la recuperación. Dios quiera que podamos contar con él, pero en las condiciones que se le requiere”, contestó el popular ‘Ciego’ ante el momento que vive el ‘Depredador’.

Contar con Paolo Guerrero al 100% es el ideal del directivo de la Videna. “Eso sería más que interesante, pero no puedo dar una respuesta. Hay que esperar a ver qué nos dicen los médicos, qué dice el mismo Paolo. Soy un convencido que, antes de lo que podamos decir que juega o no, es que se recupere físicamente. Quiero un Paolo sano. Un ser humano sano. Eso va a depender mucho de lo que él quiera de acá, al final de Eliminatorias”, precisó.

“Jefferson, ya cuándo te retiras...”

El directivo también reconoció el buen regreso Jefferson Farfán a la selección peruana y reveló algunas bromas que le juega al delantero. “Yo lo paro molestando, le digo ‘ya cuando te retiras’ y me mata. Hablando seriamente, es jugador excepcional, no me termina de sorprender. No está apto para hacer esfuerzo mayor, pero el técnico sabe perfectamente en qué momento lo puede utilizar, como lo están haciendo en Alianza Lima. Sabemos el grado de su problema en la rodilla, pero no le impide actuar. Nos va a ser de mucha ayuda por lo que significa para el grupo”, agregó.

“Ricardo Gareca está fijo hasta que que terminen Eliminatorias”

La continuidad del ‘TIgre’ al mando de la ‘Blanquirroja’ fue otro tema pendiente. ”Si me preguntas a mí, Ricardo está fijo hasta que termine Eliminatorias. Estoy seguro de que si le preguntas a Agustín, va a decir lo mismo. La respuesta es obvia. Creo en trabajos coherentes, creo en proyectos. Después de mucho tiempo hemos tenido técnico que consolidó un proyecto”, aclaró.

“No está en agenda, hablando en términos políticos. Ayer estaba reunido con Agustín Lozano por otros temas y no se toca para nada ese asunto. Creo que un técnico se tendría que ir si los jugadores no lo aguantan, cosa que es totalmente contraria a lo que sucede, o porque el técnico se quiere ir por razones personales, y en este momento no pasa por nuestra cabeza, menos por la mía, tocar ese asunto”, añadió.

