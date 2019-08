Juan Carlos Oblitas molesto con decisión de Paolo Guerrero: "Pidió no ser convocado media hora antes de la conferencia"

Juan Carlos Oblitas quedó molesto con lo ocurrido el último vienes en la Videna de San Luis, cuando Ricardo Gareca anunció la no convocatoria de Paolo Guerrero por pedido del propio jugador "media hora antes" de la conferencia del 'Tigre'.



"El día de la convocatoria, estaba Paolo Guerrero en la lista, pero media hora antes de la conferencia, Ricardo me llamó y me explicó lo mismo que le explicó a la prensa. Él sabe cuál es mi posición y yo sé cuál es la suya", señaló Juan Carlos Oblitas al programa 'Fútbol como cancha' de RPP.



"Cuando Ricardo me llama y explica eso fue una sorpresa desagradable para mí. Ahora toca enfocarnos en lo que tenemos, que esto no nos desvíe del trabajo de la Selección", continuó el gerente deportivo de la Federación Peruana de Fútbol.

"En el caso de Paolo, no creo que sea una falta grave, pero sí es un error de él. El Inter lo ha manejado de tal forma que él ha sentido que ha tomado una buena decisión, a nosotros no nos parece lo correcto", puntualizó.



Por otro lado, Juan Carlos Oblitas explicó la diferencia entre el caso Claudio Pizarro y el de Paolo Guerrero. "La diferencia es que Claudio no estaba llamado a la Selección. Paolo sí y muchos días antes. Media hora antes de la conferencia le pidió a Ricardo no estar".