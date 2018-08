Juan Carlos Oblitas y la razón por la que no renunció: "Si lo hago Ricardo Gareca no acepta" | VIDEO | FOTOS

Juan Carlos Oblitas dio conferencia de prensa en la que aclaró todo sobre la continuidad de Ricardo Gareca en la selección peruana. De muy buen humor, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol fue contundente al aclarar todo sobre el futuro de la institución y lo que estaría pidiendo el DT argentino para seguir vistiendo el buzo de la bicolor.

El también exmundialista dio también las razones por las que no renunció a su puesto en la FPF, como lo hicieron los integrantes de comités de ética y justicia. Según Juan Carlos Oblitas, él tiene como misión convencer a Ricardo Gareca para renovar con la selección peruana.

"¿Por qué no renuncié? Porque si renuncio Ricardo Gareca no acepta. Me voy a quedar para que acepte. Le pedía a Edwin Oviedo que salga y dé explicaciones", dijo Juan Carlos Oblitas ante las decenas de periodistas que lo esperaban para la conferencia de prensa.

Juan Carlos Oblitas agregó que “la institución está por encima de nosotros. Los proyectos deben cumplirse”, pero "si no aclaramos estos temas, Ricardo (Gareca) no va a aceptar. Su prioridad es el Perú. Sus pretensiones no son económicas, sino el blindaje de la parte deportiva".

En otro momento de la conferencia de prensa, Juan Carlos Oblitas indicó que Ricardo Gareca era la persona idónea para continuar como director técnico, pero que con todo el tema sobre los audios, lo tiene confundido.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.