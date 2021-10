No hay tiempo definido para que vuelva a estar en óptimas condiciones. Paolo Guerrero no logró recuperarse por completo de la rodilla. El delantero peruano salió del campo de juego en el partido que se jugó frente a Chile por las Eliminatorias Qatar 2022 y está en riesgo su presencia en los próximos duelos junto a la Selección Peruana. Juan Carlos Oblitas no pudo confirmar si se podrá contar con el ‘Depredador’.

“Es complicado el tema Paolo Guerrero porque es un tema médico y juegan muchos factores en relación a su persona, a su edad y a la recuperación que deba tener. Esperamos contar con él en las condiciones que se requieren, pero no puedo dar una respuesta de si estará pronto”, sostuvo el director deportivo de la Selección Peruana en conferencia de prensa en La Videna, a la espera de tenerlo lo más pronto posible.

Si bien Oblitas considera que va depender más de el cuerpo médico que de el comando técnico de la Selección Peruana la presencia de Paolo Guerrero en la próxima convocatoria, también aseguró que está haciendo fuerzas por la pronta recuperación del futbolista.

“Hay que esperar a ver lo que dicen los médicos y el propio jugador. Yo quiero un Paolo Guerrero sano y eso va a depender mucho de lo que él quiere de acá al término de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022″, agregó el directivo nacional sobre el presente del ‘Depredador’.

Por otro lado, la última fecha triple de las clasificatorias no solo supuso para la Selección Peruana caer en la clasificación de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, también en la última clasificación del ranking FIFA que dio a conocer este jueves la FIFA.

El combinado que dirige Ricardo Gareca se ubica ahora en la casilla 24 con 1534.06 puntos, y es la sexta mejor ubicada de Sudamérica, superada por Brasil (2), Argentina (6), Uruguay (15), Colombia (16) y Chile (21), que pasó a ocupar el puesto que tenía la ‘Bicolor’.