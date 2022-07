Juan Carlos Oblitas señaló que Roberto Silva lo llamó para decirle que le estaban ofreciendo su cargo en la FPF y es entonces que decide dar un paso al costado.

“Yo firmé un contrato con Agustín Lozano y no voy a caer en la mezquindad para hacer un circo comentando cosas que no son. Yo quiere especificar, yo no he renunciado, no puedo renunciar a un cargo que no tengo. Yo terminé mi contrato al día siguiente del partido con Australia y ante el pedido de Lozano me quedé para buscar la renovación de Ricardo”, relató.

“Luego que pasó lo de Ricardo, hemos conversado para ver mi posible renovación en la FPF, las conversaciones se truncaron y ayer (jueves) conversé con el secretario general y quedamos en que se enfríen un poco las cosas y que el lunes podíamos volver a retomar, cuando iba camino a mi casa me llamó Roberto Silva contándome que se le había ofrecido el puesto, no me causó extrañeza por la forma en que se llevaban las cosas”, expresó.

“Le dije a Silva que tenía mi apoyo, lógicamente cuando llegué a mi casa, preparé el comunicado que saqué ara que la FPF pueda tomar la decisión que quiera. No hubo dramas, hay cosas que se pudieron dar mejor, pero son las cosas como son, lo único que quiero es lo mejor para el fútbol peruano.

“Chemo me llamó antes, y a él le ofrecieron otro puesto. Al final él me dijo que quería seguir dirigiendo y tengo entendido que lo mismo le dijo a la gente de la FPF”, sostuvo.

“Yo quería seguir pero preferí dejar el camino libre”, sentenció.

