Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila / Fotos: Allengino Quintana

Siempre hay jirones en la vida que uno se arrepiente de haber transitado y hoy el porteño Juan Carrillo nos revela, de manera divertida en la mayoría de casos, y muy seria, en otros, todo aquello que hizo y asegura no volvería hacer. Esta vez, en su ‘confesionario’, el hombre que carga el apodo del marfileño Didier Drogba y destacó defendiendo las camisetas de Sport Áncash y Sport Boys, nos ‘introduce’ a su memoria y nos encontramos con las anécdotas más increíbles.

IR AL ENTRENAMIENTO DE ‘BOLETO’...

Jugaba en Ayacucho FC y con mi enamorada, que hoy es mi esposa, decidimos tomar una cervecita. Luego una más y otra, y así nos llegó el nuevo día. Sin dormir, subimos al carro y nos fuimos al entrenamiento con tan mala suerte que había harto tráfico y falló el auto. Llegamos empujando. El ‘Loco’ Laura al vernos gritó: ‘Señorita, usted en vez de ayudarlo, cómo va a tomar con él’. Le respondí: ‘Apágate que no soy el único que llega ‘huasca’.

DEJARME SORPRENDER POR EL ARGENTINO LENCI...

Fabricio es un delantero que llegó a Sport Áncash. Concentrábamos juntos, íbamos a enfrentar a la ‘U’ y delante de su esposa me dijo: ‘Tú siempre me das pase, si hago un gol te doy un ‘piquito’ como celebración’. Su señora le advirtió: ‘Si haces eso, te dejo’. En el encuentro anotó y vino a cumplir su promesa. Después, en el vestuario, mientras me entrevistaban, nuevamente me sorprendió y no me quedó otra que entregarme al amor.

ENFRENTARME A WALDIR SÁENZ...

El dirigente Alfredo Montenegro no lo quería y cuando me fue a buscar le dije que traiga al ‘goleador’. Él me llamaba para que lo contraten y presioné. Pero fuera de las canchas tuvimos una diferencia absurda. Me fui encima, nos detuvieron, el ‘Pato’ Cabanillas nos llevó al camarín y todo se calmó. Pasan los años y sigue hablando mal de mí. Lo peor es que cuando lo veo y le pido explicaciones, me dice que no haga caso, que la gente habla tonterías. O es muy mentiroso o muy cobarde.

ENTRENAR DESPUÉS DE UNA NOCHE DE PASIÓN...

Uno debe cumplirle a la ‘doña’, en ese sentido soy ‘lo justo, papi’. Muchas veces he ido después de no dormir casi nada por darle cariño a mi esposa. Se siente el rigor, el cansancio, pero como hiciste quedar bien a los varones, con alegría corres tus 12 kilómetros. La mayoría de futbolistas lo hacen. Terminas cansado y vas en busca de tu cebichito de conchas negras para recuperarte, luego a dormir para recuperar energías.

VOLVER TRABAJAR CON GUSTAVO FERRÍN...

Un mal tipo, agrandado, desubicado. Llegó y en su primer día comentaba sus logros. En eso, Carlos ‘Kukín’ Flores se pone de pie, le da la bienvenida y él responde: ‘Gracias, pero ¿quién es usted?’. Me llenó de ira y le dije: ‘Si no sabe quién es él, no sabe nada del fútbol peruano. Mejor váyase a dirigir a su país. Debió empaparse del grupo que va a dirigir’. Ese técnico uruguayo trabajaba mal, después iba donde el presidente a ‘maletearnos’.

