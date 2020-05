Por: Carlos Bernuy

Con él podemos pasar del abreviado J.J. al respetuoso ‘profesor’. La charla con Juan José Oré está llena de nostalgia y saltos del presente al futuro. El padre de los ‘Jotitas’, el técnico formador y consejero, la persona idónea para escuchar con franqueza sobre el querido fútbol. Marcamos su número y esta fue la conversación.

¿Cómo va pasando la cuarentena?

Desde que empezó el confinamiento no he salido para nada, mi hija es la que sale y, sino, usamos el delivery.

¿Ya entró a la cocina y se volvió ‘chef’?

Nada que ver. Yo barro, limpio, arreglo el jardín, lo podo con unas tijeras. Ayudo a ordenar, siempre he sido ‘casero’.

Para los que están metidos en el fútbol el encierro es duro...

Se siente extraño. No es como entrenar al aire libre.

¿Qué más extraña un jugador?

Las charlas, las chacotas, las bromas. Esas conversaciones previas al entrenamiento o los ejercicios grupales.

Usted fue el primer peruano en llegar a la liga de Grecia...

Era goleador en la ‘U’, en la Copa Libertadores y un día, después de un amistoso, me llamó el hijo del presidente Miguel Pellny y me avisó que tenía que irme al día siguiente a Atenas, que había una oferta del Panathinaikos. A la semana vinieron a Lima y me ficharon.

Debe haber sido difícil por el idioma...

Tenía un argentino en el equipo que me ayudaba. Al final llegué a entender más que hablarlo. El arte sí era espectacular, estuve en el ‘Partenón’ y la ‘Acrópolis’ y en comida mucho pescado y mariscos.

Lo llevo a 1998, el inicio del tricampeonato con la ‘U’. ¿Cuántas lisuras aprendió con Oswaldo Piazza al lado?

Ja, ja, ja, era bravo. Fui su asistente y me encargaba, entre otras cosas, de ver a los menores que iban a subir al primer equipo.

¿Una anécdota de aquel trabajo?

Recuerdo que en ese tiempo no había nada digital, veíamos cintas de VHS y para editarlas y cortarlas era bien fastidioso, pero se necesitaban para la charla técnica.

También estuvo el día que Miguel Company le metió un ‘cabezazo’ a Jorge Luis Fleitas en un ‘U’-Cristal...

Lo tuvimos que agarrar. El ‘profe’ fue de frente, era de barrio, palomilla, pero un gran profesional.

Se han cumplido 13 años de aquella Sub 17 que hizo historia en el Sudamericano de Ecuador...

El primer partido vencimos a Brasil. No nos conocían y nos conocieron.

En el Mundial tampoco desentonamos...

Le ganamos al anfitrión, Corea del Sur, en un estadio lleno. Clasificamos primeros y en octavos eliminamos a Tayikistán por penales. Ya luego vino Ghana y todos vieron que esos chicos no tenían 17 años, se notaba.

¿Por qué esa generación no continuó el éxito de menores?

En algunos hubo mala suerte, otros no pusieron de su parte, se dejaron estar, les faltó rebeldía.

Pero hoy en día los chicos que van saliendo yerran el camino...

Se conforman con poco, ganan dinero y cambian. Se contagian del ambiente.

Un caso es el de Jean Deza...

Lo conozco, es un buen jugador, pero potencialmente no se ha aprovechado. Hay que alejarse del tema de la farándula.

Otro es Christopher Olivares.

Me extraña mucho porque tiene a su papá que ha sido jugador y ha recorrido el mundo. Es difícil cuando tienes un grupo que te inquieta para salir con ellos.

Profesor, ha sido un gusto...

Un fuerte abrazo y un saludo a todos. En casa siempre leemos Trome, nunca falta.

