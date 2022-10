Juan Manuel Vargas regresó a las canchas. En esta oportunidad, el ‘Loco’ defendió la camiseta crema en el Clausura de la Copa Leyendas de Fútbol 7 que se celebra en el Complejo Ollantaytambo de Ate y, como no podía ser de otra manera, fue la sensación del encuentro en los ojos de los aficionados.

Juan Manuel Vargas lució la camiseta número 6 y en los primeros minutos que estuvo en el campo demostró que su condición física no es la mejor. Al respecto, algunos comentarios en la redes sociales no se hicieron esperar, pues el jugador no salió de su posición cerca del arquero (Juan Flores) y nunca hizo su clásica proyección por la banda hasta el arco de El Papá su rival de turno.

Pese a ello, los asistentes gozaron viendo a uno de los jugadores peruanos que, en su momento, destacó en el extranjero. Al final del partido, el ‘Loco’ fue asediado por hinchas que pugnaban por una foto con él, incluyendo a un joven seguidor de Alianza Lima .

El 'Loco' Vargas es parte del equipo de Universitario en el Clausura de la Copa Leyendas de Fútbol 7. El exjugador fue solicitado por miles de hinchas quienes le pedían una foto. (Video: GOLPERÚ).

‘Loco’ Vargas solo pudo jugar algunos minutos en su regreso

El ‘zurdo’ también demostró que está falto de ritmo, pues muchos de sus pases se fueron fuera del campo y no llegaron hasta los pies de sus compañeros. Tampoco pudo evitar el primer gol de El Papá que se puso en ventaja con anotación del veterano Germán Carty.

La condición física del ‘Loco’ Vargas obligó que el ‘Torito’ Araujo, DT del equipo, decidiera cambiado pasado los 20 minutos y no regresó al campo de juego, sin embargo, eso impidió ara que el su equipo, reforzado tambiéncon Marco ‘Chemo’ Ruiz, Javier Chumpitaz y Ricardo Caldas, lograran remontar el marcador con un categórico 5-3 ante los cusqueños.

Juan Vargas vuelve al fútbol después de cuatro años cuando retornó de Europa a jugar por Universitario de Deportes. El lateral que formó parte de los ‘Cuatro Fantásticos’ en la selección peruana también militó en Colón de Santa Fe (Argentina), Calcio Catania, Fiorentina, Génova (Italia) y Real Betis (España)

Sobre el final del partido el capitán del equipo crema José Luis Carranza rescató el regreso del ídolo estudiantil. “Tenemos nuevos jugadores como Juan Vargas. que cumplió su promesa. Nos iremos conociendo poco a poco y así ir mejorando. Lo más importante es que la gente disfrute y nosotros participar de la mejor manera”, comentó el popular ‘Puma’.