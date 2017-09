Juan Manuel Vargas, jugador de Universitario, ha jugado en Argentina y en el estadio la Bombonera en el que Perú enfrentará a la Albiceleste. El Loco dejó esta comparación imperdible con John Galliquio.



Sobre la consulta si la Bombonera intimida o no, Juan Manuel Vargas respondió: "No intimida la cara de Galliquio, va intimidar la Bombonera. No, el fútbol es fútbol. Estará su gente pero tienen estos muchachos ya tienen experiencia", dijo entre risas el 'Loco' en una entrevista a Movistar Deportes.



El 5 de octubre juega Perú vs Argentina, el mismo día del cumpleaños 34 del loco, y con el mismo buen humor, Juan Manuel Vargas, se refirió a esa coincidencia.



"Vamos a motivarnos desde temprano para llegar bien al partido", aseguró sonriente Vargas y luego agregó que "Al soplar la vela, mi deseo como todo peruano e hincha, (...) será que a la selección le vaya bien", afirmó.



Pero no contento con eso el jugador crema lanzó esta frase: "Si Perú gana ya no vengo (a entrenar a Universitario) hasta el domingo", dijo entre risas Juan Manuel Vargas previo al duelo Perú vs Argentina.



Juan Manuel Vargas se refirió a su ausencia en la selección peruana tras ser convocado en el inicio del proceso del técnico Ricardo Gareca. "Deben estar los que están compitiendo y haciendo las cosas bien en sus equipos. Yo respecto a ese tema me siento normal. Trato de poner buena cara ante las situaciones que no están a favor", afirmó.



"Ahora no estoy en la selección pero cualquier cosa puede pasar. No me aferro. Si se da bien, de lo contrario voy a apoyar a la selección. Yo he venido a jugar a la selección lesionado. Son momentos", agregó Vargas.

Recuerda la corrida de Vargas, el relato de Peredo y el gol de Fano:

El Loco y la narración de Daniel Peredo



El Loco recordó su jugada y la narración del periodista Daniel Peredo en el gol de Johan Fano en un partido entre Perú y Argentina en el Monumental. Chemo del Solar era técnico de la bicolor.



"(Recuerdo) las ganas, la gente, el empuje de la hinchada. Soy poco de vivir de recuerdos. Son momentos que ya viví y me gustaron pero ya pasaron. Ahora pensar en lo que viene. Una vez vi a Daniel Peredo y le grité 'con los huevos de Vargas', bien por su narración y eso quedará en la historia", acotó.

