Juan Manuel Vargas podría demandar a quienes difundieron video suyo durmiendo

Las locuras quedaron de lado y apareció el hombre serio. Nada de chistes, nada de bromas. Después de que ayer se viralizara un video grabado por una jovencita y donde Juan Manuel Vargas aparece durmiendo, el entorno del volante salió al frente para aclarar el asunto.



En las imágenes de solo 14 segundos, se aprecia a Juan Manuel Vargasen profundo sueño, mientras la chica fuma y entona una conocida canción del reguetonero ‘Bad Bunny’. El video fue subido en el Twitter del ‘Comando Svr’, barra de Alianza Lima, y motivó la molestia del crema.



“Es una nueva campaña para desprestigiar a Juan Manuel Vargas, no quedan dudas. Es un video muy pasado y lo publicó un sector de la barra de Alianza, donde lo quieren hacer quedar mal”, precisó a Trome una fuente cercana al futbolista.



Juan Manuel Vargas no pasaría por alto las imágenes. “Juan está molesto porque estas cosas tratan de mellar su imagen. Es algo burdo, de mala intención, donde no se le ve haciendo nada malo. Seguramente tomará las acciones legales contra los responsables”, aseguró su entorno.