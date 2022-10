No es un día cualquiera para Juan Manuel Vargas y todas las personas que lo quieren. El popular ‘Loco’ cumple este miércoles 5 de octubre 39 años de edad y no solo ha recibido saludos de algunos de los clubes en los que jugó, sino también de grandes amigos. Uno de ellos ha tenido como autor a ‘Cuto’ Guadalupe.

‘Lucho’ compartió en redes sociales un especial mensaje dedicado a Juan Vargas. En el post en Instagram, el espigado exdefensa, que fue testigo de los primeros pasos del ‘Loco’ en el fútbol profesional, le expresó su amor al ‘Loco’ y publicó una inédita foto.

“A pesar de que me haces renegar, me atormentas, me haces la vida imposible, te amo, ‘Loco’. Feliz cumpleaños, compadre Juan Manuel Vargas. Pásala muy bien junto con tu familia”, fueron las palabras de ‘Cuto’ en la publicación, en la que mostró una imagen de ambos de hace muchos años, con Vargas con el cabello un poco largo.

El cariñoso saludo de 'Cuto' Guadalupe al 'Loco' Vargas por su cumpleaños. (Foto: Instagram / @cutoguadalupe16)

‘Cuto’ Guadalupe, vale decir, tuvo como invitado al ‘Loco’ Vargas’ en La Fe de Cuto hace algunos meses. En el programa, el poseedor de un potente disparo de zurda, que fue parte de Universitario de Deportes, Colón, Catania, Genoa, Fiorentina y Real Betis, reveló varias anécdotas divertidas.

Universitario y Fiorentina saludaron al ‘Loco’ Vargas

El onomástico de Juan Vargas motivó a Universitario de Deportes a dedicarle una publicación en redes sociales. “Hoy está de cumpleaños Juan Manuel Vargas, ex jugador de Universitario que defendió la camiseta de nuestro primer equipo durante cinco temporadas. ¡Feliz día, ‘Loco’!”, fue el mensaje en Twitter. Por su parte, Fiorentina tampoco se olvidó del día tan especial: “Feliz cumpleaños, Juan Manuel Vargas”.

El saludo de Universitario al 'Loco' Vargas.

El saludo de Fiorentina al 'Loco' Vargas.









