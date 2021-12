Juan Manuel Vargas es uno de los últimos ‘guapos’ de nuestra pelotita dentro y fuera de las canchas. El ‘Loco’ ha sabido imponer su respeto por donde ha caminado y pese a sus errores nunca se dejó ‘poner al centro’, una dolorosa lección que tuvo que aprender un joven Christian Cueva quien conoció el peso de la mano del ‘Loco’, por una atrevida broma personal que contó en exclusiva para ‘La fe de Cuto’.

Fue Luis Guadalupe quien le hizo recordar este desconocido anécdota para los hinchas de la selección, pero que muchos jugadores de la selección peruana aún recuerdan. “Cuéntanos esa anécdota cuando le metiste un “matamoscazo” a Harry Potter, Christian Cueva ¿Cuéntanos que pasó ahí? ¿Ese chato es avezado?”, preguntó con curiosidad ‘Cuto’.

“Mira su gorra quedó por acá y su cabeza quedó por allá ja, ja, ja Yo a Cuevita lo quiero mucho. Hablo con él, incluso, con los temas que ha tenido ahora último, que lo han criticado, lo he llamado para apoyarlo y hemos hablado de la familia”, dijo antes de contar el imperdible anécdota.





Juan Manuel Vargas recordó cachetada a Cuevita (Video: Trome)

“Lo que pasa es que este es ‘Píraña’, pues. Es barrio. Había acabado la Copa América de Chile y Gareca nos da libre. Salimos en grupos y llegamos al hotel como a las cuatro de la mañana. Escuchamos ruido en uno de los cuartos, entramos y los muchachos estaba ahí, alegres, y ‘Cuevita’ estaba con su gorra volteada a lo pacharaco”, describió Juan Vargas el panorama que se pondría violento en los siguientes segundos.

Juan Manuel Vargas: “El ‘Cholo’ me quiso meter botellazo”

“Jefferson (Farfán) me empieza a joder. Empieza a molestarme y este (Cueva) suelta un nombre, la ‘innombrable’ y yo dije: este chiquillo está malcriado. Se me acercó. Yo estaba en mi ‘brasa’ y le metí un ‘soplamoco’ tan fuerte que su gorra se fue para un lado y su cabeza por otro. El cholo se picó y me quiso agarrar a botellazo...”, recuerda el ‘Loco’ desatando la carcajada de Luis Guadalupe.

Este gesto enfureció más al ‘Loco’ que se desconoció. “Me tuvo que agarrar Claudio Pizarro, mientras que los otros lo sacan al cholo. Eran como las 5 de la mañana, no sabía en cuarto estaba escondido y empecé a tocar cuarto por cuarto. ‘Sal, pues, méteme el botellazo’ le gritaba. Salió Solano y me dijo ¿Qué pasa? No nada, le dije y seguí tocando las puertas…”, revivió como si fuera ayer.

Christian Cueva se llevó matamosca del Loco Vargas en la selección (Foto: GEC)

“Estaba loco porque me quería tirar un botellazo. Menos mal que lo agarraron, porque sino me lo aventaba. Hasta que lo encontré en su cuarto y le dije ‘Cómo vas a hacer eso’, ‘para que dice ese nombre’. Se disculpó nos amistamos. Al día siguiente lo encuentro y ‘santo remedio’, estaba calladito, tomando su desayuno no decía nada, ya se le había pasado lo ‘Pirañón, pero es buen chico’”, reflexionó Juan Manuel Vargas tras el divertido anécdota.

