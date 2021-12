Solo los que han surgido desde abajo reconocen el valor de la sencillez. Juan Manuel Vargas tiene la fama de tipo duro, pero su corazón es blando y solo pocos han logrado tocar esas fibras sensibles del ‘Loco’, como lo hizo el gran Ronaldinho. El exjugador de la Fiorentina reveló, en ‘La fe de Cuto’, un increíble momento junto la campeón del mundo que lo marcó para siempre.

¿Cuáles han sido los jugadores más bravos que has enfrentado a nivel de clubes y de selección?

Mira he tenido el privilegio de enfrentar a grandes jugadores en la mejor época del fútbol italiano y en la mejor época de las Eliminatorias. Con cambiar camiseta con Maldini, te digo todo. Tengo su camiseta ahí, la he mandado a encuadrar. Marcar a Cafú por mi lado, a Zanetti, era alucinante. Después cuando enfrentaba a otro equipo donde no estaban ellos yo los pasaba por encima

¿Tienes algún anécdota de grandeza con algunos de esos monstruos como Zlatan Ibrahímovic o Ronaldo?

Con Ronaldinho. Un día estábamos en San Siro. ¿Conoces Cuto? ¿Has jugado ahí? Llegamos jugar con AC Milan y estábamos por entrar a los vestuarios y yo pensé: estos qué me van a reconocer. Pero tu sabes que todos los ‘sudacas’ se reconocen y escucho: ‘Ey peruano, Vargas’, me dijo Dinho. Me estiró la mano ¿Cómo estás? nos saludamos. Uyyy sentí una vaina aquí en el estómago.

Al final del partido me me acerqué y le dije: me puedes dar tu camiseta y me la entregó. La verdad yo digo campeones del mundo y tienen esa humildad. Es lo que hay pues, eso es su esencia.

Juan Vargas tambien cuenta anécdotas imperdibles con Jhon Galliquio y Paolo Maldonado (Foto: Trome)

Esa es su esencia yo vi el abrazo que le dio a Messi y lo que transmite es una locura...

Cuanto te saludaba Toti lo hacía con un cariño o del Piero. Como te digo, Yo he llegado al Calcio en el 2008 y me he quedado hasta el 2015 en su mejor momento. Hoy el Milan ya no es lo que era antes. Tampoco inter donde tenia a Adriano, al hombre se le murió el papá y se derrumbó. Los futbolistas a veces pasan una cosas que el resto no sabe.

Juan Vargas cuenta ‘metida de mano’ que Paolo Maldonado jamás olvidará

Cuéntame esa polomillada que hiciste en las Eliminatorias creo que fue con Chile, hazme acordar...

No. Fue con Paraguay, que lo empujo a Vílchez ja, ja, ja. Estaba marcando y me pisó entonces yo lo empuje. Para qué lo empujé, porque el que viene por atrás hace el gol. Chemo, camino al vestuario, me dijo: no has querido jugar. Empezó la discusión y yo le contesté: Chemo No te voy a decir nada y me metía al vestuario.

Tu también eras cargoso. Cuenta esa anécdota cuando querías pastear un tiro libre. Paolo Maldonado no te dejaba y te pusiste pico a pico...

Es que yo me pare frente a la pelota y le dije déjame patear y el enano me decía...

¿Qué te decía? ¿Chúpame qué te decía?

Yo le decía ya, pero qué, ¿Qué te crees? y seguía el malcriadazo...lo peor es que patea y anota un golazo. Y ya para festejar le metí el dedo al pot... ja, ja, ja.

Yo me mataba de risa con Paolo Maldonado. Ese enano es así.

Es así el enano, pero es buen puntero

