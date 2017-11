Juan Manuel Vargas no puede con su genio. Esta vez, luego del entrenamiento de Universitario de Deportes se acercó al auto de su compañero Horacio Benincasa para hacer de las suyas.



Entre bromas Juan Manuel Vargas le pidió dos soles a Benincasa, quien lo estaba grabando entre risas. El 'Loco' extendió la mano y el zaguero le dijo: "¿Tantos años en Europa y me estás pidiendo plata? Toma, toma, tengo dos soles. ¡Qué horrible!", le dijo con ironía.



Pero el detalle del video publicado en redes sociales no quedó allí. Horacio Benincasa estaba llevando a un compañero de equipo. Así, mientras Juan Vargas hablaba aprovechaba para darle palmoteada en el rostro.



Al final, el 'Loco' recibió los dos soles pero cuando se iba con dirección a su carro, golpeó varias veces el espejo retrovisor derecho de Horacio Benincasa. El reclamo fue entre bromas y al final Vargas se fue.



Mira la secuencia del video de Juan Manuel Vargas:

Juan Manuel Vargas le pide dos soles a Benincasa, y luego se loqueó a puñetes con su espejo retrovisor [VIDEO]

La venganza de Horacio Benincasa fue en las redes sociales. Publicó el video, etiquetó a Juan Vargas y colocó: "Qué barato es este señor".

