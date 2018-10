Juan Manuel Vargas le puso fecha a su retiro del fútbol con emotivo mensaje

Juan Manuel Vargas , ex seleccionado nacional que tuvo un gran pase por el fútbol de Italia, le puso fecha a su retiro del fútbol con emotivo mensaje que involucra a su hijo más pequeño. ¿El adiós de de uno de los mejores lateral que tuvo Perú?



"Yo quiero alargar un año más mi carrera. Quiero que mi último hijo me vea jugar, él ya va a cumplir dos años. Quiero irme campeón con Universitario", dijo Juan Manuel Vargas sobre su retiro a RPP Noticias.



Por otro lado, el futbolista de 35 años, habló de su suplencia en Universitario. "Con Nicolás Córdova hablo muy seguido. Tenemos mucha comunicación por los muchachos y el momento que está pasando Universitario. Acepto su decisión y lo tomo de la mejor manera. Estoy con falta de ritmo, pero cumplí mi objetivo de ponerme a punto. Yo me siento bien y si me necesita voy a estar disponible

Asimismo, el popular 'Loco' se refirió al presente de Universitario en el Torneo Clausura, donde lleva 4 victorias al hilo y salió de la zona de descenso.



"No merecíamos la situación que estábamos pasando, pero los resultados mandan. Ahora la historia ha cambiado, pero ni éramos malos cuando no se daban los triunfos ni somos los mejores ahora. Venimos trabajando bien para seguir saliendo de los últimos puestos".