Las locuras de Juan Manuel Vargas dentro y fuera de la cancha siempre tienen víctimas inesperadas. El exjugador de Universitario de Deportes, Fiorentina y la selección peruana contó en ‘La Fe de Cuto’ algunas anécdotas ‘imperdibles’ sobre sus primeros años días en el cuadro crema con Paolo Maldonado y algunas que hicieron rabiar a ‘Chemo’ De Solar durante su etapa en la ‘Blanquirroja’.

Cuéntame esa ‘palomillada’ que hiciste en las Eliminatorias creo que fue con Chile, hazme acordar...

No. Fue con Paraguay, que lo empujo a Vílchez ja, ja, ja. Estaba marcando y me pisó entonces yo lo empuje. Para qué lo empujé, porque el que viene por atrás hace el gol. ‘Chemo’, camino al vestuario, me dijo: no has querido jugar. Empezó la discusión y yo le contesté: Chemo No te voy a decir nada y me metí al vestuario.

Tu también eras cargoso. Cuenta esa anécdota cuando querías pastear un tiro libre. Paolo Maldonado no te dejaba y te pusiste pico a pico...

Es que yo me pare frente a la pelota y le dije déjame patear y el enano me decía...

¿Qué te decía? ¿Chúpame qué te decía?

Yo le decía ya, pero qué, ¿Qué te crees? y seguía el malcriadazo... Lo peor es que patea y anota un golazo. Y ya para festejar le metí el dedo al pot... ja, ja, ja.

Yo me mataba de risa con Paolo Maldonado. Ese enano es así.

Es así el enano, pero es buen puntero.

Juan Vargas cuenta imperdibles anécdotas con Maldonado y Galliquio (Video: Trome)

Juan Manuel Vargas: “Galliquio se depilaba el ortencio”

¿Quiénes son tus mejores amigos en el fútbol?

El ‘Puma’ que lo considero mucho. ‘Cuto’ Guadalupe , Paolo Maldonado, Carlitos Lobatón que es una persona con la que salimos a comer con su esposa y que viene aquí a mi casa.

A John Christian no lo estás mencionando...

Galliquio es mi hermano. John Christian, claro.

¿Tu ídolo, Loco?

El Puma para mí es un ídolo, un referente crema. De afuera, Ronaldo.

¿Con quién te gustaba concentrar?

Con Galliquio. Contigo También he concentrado. Con el que no quería concentrar era con la ‘Foca’ por que ese petardeaba, asu mare, ‘Foca’. Una vez dice: mándenme al ‘Loco’. Es noche parecía un sauna el cuarto.

¿Qué compañeros hacía cosas extrañas en la concentración?

Galliquio. Se levantaba como a las siete de la mañana y yo lo veía en cuclillas, afeitándose el ‘ortencio’ ja, ja, ja. Parecía un gorila. ‘Oe que tienes’ le preguntaba. Me estoy depilando me dijo, Asu mare dije. A este le gusta su ‘chupete’. Ja, ja, ja.

Pero bien depiladito andaba, con sus cremas y todo yo le decía pero acá (en la cara) no te hechas. ‘No, ahí deja nomás’, me decía, ahí viene construcción civil ja, ja, ja.

Juan Vargas tambien cuenta anécdotas imperdibles con Jhon Galliquio y Paolo Maldonado (Foto: Trome)

Juan Vargas y el gesto de Ronaldinho que le tocó el corazón

¿Cuáles han sido los jugadores más bravos que has enfrentado a nivel de clubes y de selección?

Mira he tenido el privilegio de enfrentar a grandes jugadores en la mejor época del fútbol italiano y en la mejor época de las Eliminatorias. Con cambiar camiseta con Maldini, te digo todo. Tengo su camiseta ahí, la he mandado a encuadrar. Marcar a Cafú por mi lado, a Zanetti, era alucinante. Después cuando enfrentaba a otro equipo donde no estaban ellos yo los pasaba por encima

¿Tienes algún anécdota de grandeza con algunos de esos monstruos como Zlatan Ibrahímovic o Ronaldo?

Con Ronaldinho. Un día estábamos en San Siro. ¿Conoces Cuto? ¿Has jugado ahí? Llegamos jugar con AC Milan y estábamos por entrar a los vestuarios y yo pensé: estos qué me van a reconocer. Pero tu sabes que todos los ‘sudacas’ se reconocen y escucho: ‘Ey peruano, Vargas’, me dijo Dinho. Me estiró la mano ¿Cómo estás? nos saludamos. Uyyy sentí una vaina aquí en el estómago.

Al final del partido me me acerqué y le dije: me puedes dar tu camiseta y me la entregó. La verdad yo digo campeones del mundo y tienen esa humildad. Es lo que hay pues, eso es su esencia.

