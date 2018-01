Juan Manuel Vargas: ¿Jugador peruano se va para Colombia? [VIDEO y FOTOS]

¿Qué pasa ‘Loco’? Universitario terminó su primera semana de trabajo y todavía no ha podido contar con la presencia de Juan Manuel Vargas, cuya ausencia en la pretemporada ha servido para tejer un sinnúmero de versiones, desde que ha pedido una semana más de vacaciones hasta que no lo quieren en el equipo.



Más allá de cualquier rumor, el ex-Fiorentina es un jugador experimentado y de mucho recorrido y mientras no tenga un contrato firmado, no aparecería en los entrenamientos.

En medio de los rumores que se filtran hay otra que señala que si bien Vargas ha sido pedido por el técnico Pedro Troglio, no gozaría del agrado del asistente Víctor Bernay.



Según diversas fuentes del club, durante la temporada 2017 hubo varios momentos críticos entre el auxiliar y el zurdo. Es más, aseguran que ese cortocircuito entre ellos habría generado varios problemas en la interna. Por ahora, solo queda esperar en qué terminará la novela.



Pero el diario Correo indica que Juan Manuel Vargas está manejando ofertas de los clubes colombianos Santa fe y Deportivo Cali. Como se recuerda, el libro de pases de Colombia cierra a mediados de febrero. ¿Tendremos 'Loco' en el Mundial?



