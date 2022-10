Vuelve a juntar a sus ‘pollitos’. José Luis Carranza, ídolo y recordado capitán de Universitario de Deportes, adelantó una primicia que y traerá mucha expectativa y es el regreso de Juan Manuel Vargas a la canchas. El ‘Puma’ confirmó que el popular ‘Loco’ formará parte del equipo crema en el inicio de la Copa Leyendas de Fútbol 7 este martes 11 de octubre.

“ Juan Vargas va a jugar en la Copa Leyendas de Fútbol 7 . También van a estar con nosotros ‘Chemo’ Ruíz, Ricky Caldas, Javier Chumpitaz y José Mendoza, que lo han dejado varado por Italia. Ahora se va a jugar el verdadero campeonato. Este campeonato nos está permitiendo tener continuidad y que la gente vaya a ver a las exfiguras de sus equipos, como Alianza Lima que ahora también tendrá muy buena gente”, dijo José Luis Carranza.

Sobre su duelo ante la escuadra porteña espera cobrar revancha. “No es excusa nos ganaron por penales en la final y fue merecido su triunfo, a hora todos nos hemos reforzados de acuerdo con las mismas edades. Se está jugando un campeonato mejor con verdaderas figuras”, añadió.

¿Donny Neyra tambien se suma al equipo del Loco Vargas?

Sobre la presencia del chalaco Donny Neyra, el ‘Puma’ no pudo confirmar la participación del exvolante de Universitario en la Copa Leyendas del Fútbol 7. “ Por el momento tenemos a ‘Loco’ Vargas, Javier Chumpitaz, José Mendoza, Ricky Caldas con ellos estamos viendo a dos más con los que tenemos que conversar para saber si desean jugar ”, señaló el capitán d elos estudiantiles.

El capitán de los merengues entiende que es clave reforzarse tanto como lo están haciendo sus rivales. “Este campeonato nos está permitiendo seguir y estar en continuidad, Alianza está trayendo también a los mejores, sé que va a estar Ciurlizza y Jose Soto. La idea es pasarla bien como en el Apertura y este Clausura tiene que ser mejor ”, agregó.

“Sporting Cristal no le ha podido ganar a los grandes: Universitario ni Alianza”

De la misma manera, el ídolo crema no podía dejar pasar sus comentarios sobre el duelo entre Sporting Cristal y Universitario. “Fui al estadio. Sporting Cristal es el mismo equipo desde hace 4 años, se vienen preparando bien, pero no le pueden ganar a los equipos grandes: ni a la ‘U’ ni a Alianza Lima. Por ahí deben empezar. Si chocó en el palo, eso no cuenta”. señaló.