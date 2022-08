Juan Pablo Varillas (100 en la clasificación ATP) avanzó a los octavos de final del DIRECTV Open Lima Challenger. El tenista nacional venció este martes a Pedro Boscardin Días (296° en el ranking) ante el aliento de la afición peruana en el Jockey Club.

El popular Juanpi demostró su superioridad a lo largo del duelo, aunque en algunas oportunidades el deportista brasileño lo complicó como, por ejemplo, en el primer set. Sin embargo, nuestro representante logró salir victorioso por 6-3.

Luego, Varillas sacó a relucir su jerarquía para derrotar por 6-2. Ahora, el tenista peruano, quien hace algunos días entró en el top 100 del ATP, enfrentará este jueves (5:30 p. m.) a su colega argentino Juan Bautista Otegui.

De esa manera, Juan Pablo será el quinto peruano en la segunda ronda del Open Lima Challenger. Gonzalo Bueno, Ignacio Buse, Arklon Huertas del Pino y Jorge Brian Panta también consiguieron avanzar a dicha instancia.

Varillas y su emoción por participar en el Open Lima Challenger

Antes de su debut, el tenista se mostró emocionado por participar en una cancha donde dio sus inicios en el deporte de la raqueta. “He vivido mucho acá, he aprendido en la academia. Estoy feliz de poder jugar acá. Me pone muy contento jugar acá, no solo por el club, sino por el tenis peruano que tiene dos torneos Challenger en el año”, expresó en declaraciones a El Comercio.