Tomó una decisión polémica y que golpea su corazón. Juan Pablo Varillas, quien sorprendió con su buena participación en el Open de Australia, era la carta principal de la selección peruana en Copa Davis, este fin de semana cuando enfrente a Irlanda por los play offs del Grupo Mundial I en el Boulevar de Asia.

El número 94 del mundo, decidido darle prioridad a no perder su lugar en el ranking mundial y no participar con la selección peruana en un torneo que no otorga puntos en el ATP. “ No participaré de esta serie de Copa Davis para poder concentrarme y prepararme para la siguiente gira que se avecina ”, contó el tenista que participará en el ATP 250 de Córdoba.

“ Representar a mi país siempre ha sido una prioridad, pero sobre todo un gran honor. A veces se tienen que tomar decisiones difíciles y pensar en uno mismo. Ha sido una decisión difícil, pero fue tomada junto con mi equipo y el comando técnico de Perú ”, explicó Varillas, quien le genera una complicación al capitán de la selección, Luis Horna.

Juan Pablo Varillas explica los motoivos de su no particpación en Copa Davis (@juanpavarillas_oficial)

¿Qué tenista reemplazará a Juan Pablo Varillas en Copa Davis?

Ahora, Luis Horna tiene como primera opción a Conner Huertas del Pino (469 ATP), para que ocupe el lugar de Juan Pablo Varillas. Brian Panta (469 ATP), Arklon Huertas del Pino (491), Gonzalo Bueno (544) e Ignacio Buse (727) completan el equipo peruano.

Ante esta situación, ‘Juanpi’ envió sus mejores deseos al equipo peruano que se perfilaba como favorito ante los europeos. “ ¡Solo queda desearles el mayor de los éxitos al equipo que nos representará y decirles que estaré alentándolos a la distancia! ¡Vamos Perú! ”, expresó.

¿Cuándo debuta Perú en Copa Davis ante Irlanda?

Perú se ve las caras con a Irlanda en los play-offs del Grupo Mundial I de la Copa Davis. El equipo de Lucho Horna debuta este sábado 4 y continua el domingo 5 de febrero imponer su calidad ante los europeos en el Boulevard Sur Plaza de Asia. El Comité Olímpico Peruano (COP) informó que el evento se jugará sin ningún riesgo producto de las violentas movilizaciones sociales en la capital.