Su más grande ídolo. El hijo mayor de Juan Pablo Vergara, futbolista que falleció producto de las fuertes heridas internas que sufrió tras un accidente en Puno, le escribió una carta a través de sus redes sociales en el que expresa todo su sentir tras su repentina partida. Sus restos llegaron a Lima anoche y son velados en estricto privado en Los Olivos.

El futbolista sufrió la volcadura de su camioneta, en la que también viajaban Donald Millán y Jefferson Collazos. El hecho ocurrió aproximadamente a las 2:30 de la tarde del lunes a la altura del distrito de Caracoto, provincia de San Román, en Puno.

El hijo de 16 años de Juan Pablo Vergara, que le sigue los pasos en el fútbol, le dedicó unas líneas al jugador del Binacional en medio de la conmoción que generó su fallecimiento.

“Siempre tan perfecto haciendo lo que haces. Siempre dando consejos, diciéndome cómo hacer y yo, quizá en mi rebeldía o por darte la contra, hacía lo contrario. Te amo papito, tantas cosas que nunca te dije, tantas cosas que quedaron pendientes, tanto que te quería contar, por cómo me había ido este año, por los goles que había hecho. Tantas veces miraba tus videos y yo, siempre queriendo ser como tú nunca pude. Hoy quiero decirte que voy a debutar en Primera División, donde tú siempre me quisiste ver, y te voy a dedicar todos mis goles, y voy a celebrarlos como a tí te gustaba que lo haga. Te amo mi rey, nunca olvidaré lo que me decías", fue el mensaje que dejó en redes sociales.

En el estadio Guillermo Briceño fue testigo de la despedida que le dieron los hinchas del club Binacional al futbolista Juan Pablo Vergara , quien lamentablemente falleció producto de las fuertes heridas internas que sufrió en un accidente automovilístico en Juliaca, Puno.