Juan Reynoso se encuentra a horas de ser presentado oficialmente como nuevo director técnico de la selección peruana. El entrenador peruano más exitoso del momento en el extranjero cumplirá uno de sus sueños al ponerse el buzo ‘blanquirrojo’.

Con esta decisión, la FPF se asegura tener un buen técnico en su momento de madurez. Sin embargo, el popular ‘Cabezón’ protagonizó hechos anecdóticos e insólitos cuando iniciaba su carrera como estratega en el Perú, aquí recordamos los más resaltantes.

Bolsillos afuera

Durante la final en 2015, el entonces técnico de Melgar sorprendió con un gesto que evidenciaba lo que sentía en ese momento: le estaban robando el partido. Reynoso se sacó los bolsillos del pantalón, en clara muestra de protesta silenciosa.

“Hoy era la camiseta de un equipo grande y la otra de Melgar. Eso es lo que me da tristeza. Si hubiéramos perdido, que yo la veía bastante cerca, no se diría nada. El entorno se hubiera quedado con que ganó Cristal, es una estrella más, que impuso su jerarquía. El verso de siempre”, sostuvo al finalizar el partido.

Finalmente, un gol de Bernardo Cuesta en los últimos minutos hizo que el Monumental de la UNSA estalle en júbilo al ver a su amado Melgar convirtiéndose en campeón nacional.

“Estás de payaso, Alan”

Cuando Juan Reynoso era técnico de Universitario, club con el que logró su primer título nacional como entrenador en el 2009, ya se conocía su mala relación con la prensa. Esto quedó evidenciado cuando, luego de un partido, se negó a responder una pregunta del periodista Alan Diez.

El reportero intentó calmar las aguas diciendo que “no habló, pero le encantó que aunque sea lo mire” . Lo que Diez no esperaba fueron las palabras de Reynoso un segundo después: “Estás de payaso, Alan” , vociferó el DT. mientras se iba.

“Campeón pero mal educado”

Otra que sucedió durante la final del 2015. Durante las celebraciones del título, el entonces reportero de cancha, Pedro García, intentó sacarle unas declaraciones a Reynoso. Sin embargo, el estratega se rehusó, de una manera que el periodista calificó como “mal educada”.

“Lo invito a hablar, escucho respetuosamente que no, le pongo la mano en el hombro para decirle: “no hay problema”, y voltea y me dice: “No me toques”. Ese es Reynoso, muy mal educado, campeón pero mal educado”, dijo García durante la transmisión.

El desplante a Oviedo

Durante la premiación de Melgar como subcampeón nacional en el 2016, Juan Reynoso no quiso darle la mano al entonces presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo.

“Yo ya me había puesto de malas porque estaban entrando nuestros jugadores de civil para que les den su medalla y no los dejaban pasar”, manifestó luego a TV Perú Deportes.

“Intento ser transparente. Si yo en algo me equivoqué: en no darle la mano al señor de Movistar. Yo pensé que era un señor que trabajaba en Backus. Y se me hacía de mal gusto que alguien de Backus nos entregue la medalla. Aprovecho para (disculparme) Y lo voy a hacer personalmente: porque yo no sabía quién era el señor. No me lo habían presentado”, comentó Juan Reynoso”, añadió.

“No tenemos que demostrarle nada a nadie”

Esta historia es más reciente, ya que hace unos meses se viralizó la arenga que le hizo Juan Reynoso a los jugadores de Cruz Azul antes de salir a una final decisiva, aquella que le daría el titulo mexicano después de 23 años de sequía.

“Quiero ver ese juego amateur, a ese que jugaba solo por el refresco, o solo por agua, no tenemos que demostrarle nada a nadie. Hoy somos campeones, porque somos mejores, a demostrarlo pero a nosotros, no a nadie más”, expresó.

“Rómpele la cabeza”

Durante un duelo entre Cruz Azul y Santos Laguna, el ‘Cabezón’ aprovechó el minuto de rehidratación para reclamarle a uno de sus defensores, Alexis Peña, por la manera en que iba a marcar.

“Ellos salen y nos quedamos dormidos. Alexis, rómpele la cabeza”, dijo Reynoso, algo que logró capturar el audio de la transmisión. Esto le produjo muchas críticas de la prensa mexicana.

