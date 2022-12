Juan Reynoso ha decidido no guardar secretos sobre la relación que lleva con los jugadores de la selección peruana. El estratega aprovechó una pregunta sobre Gianluca Lapadula y Miguel Trauco para contar algunos pormenores de su relación con el atacante del Cagliari de la Serie B de Italia.

“ Con Gianluca (Lapadula) hablamos más de lo que ustedes piensan. La verdad esta en ‘Modo goleador’ como se lo digo, y me manifestó que se quedó con muchas ganas de venir a colaborar con nosotros en la fecha FIFA de noviembre ”, contó en conferencia de prensa.

Lo que más valoró el DT es el compromiso del ‘Bambino’ con la selección peruana que se relaciona con su racha goleadora en Italia. “ Él, mitad en broma y mitad en serio, me dice: profesor voy a hacer goles todas las semanas para que el equipo mejore de posición y me den autorización de poder viajar y la verdad no ha parado de hacer goles, desde aquel momento en que hablamos ”, expresó con admiración.

🎙️ Juan Reynoso: "Con Lapadula hablamos más de lo que ustedes piensan. Está en modo goleador". #ZonaMixta 🇵🇪



Contrata Movistar TV aquí ➡️ https://t.co/UaxmdLh1yb pic.twitter.com/pucKnrHm0T — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) December 12, 2022

Juan Reynoso: “jugadores sienten la Videna como su casa”

En cuanto a Miguel Trauco también demostró una cercanía importante. “ Miguel viene de entrenar con la Sub20. Se da sus días, como todos, cuando estamos de vacaciones, pero rescato el compromiso, como el que muestra Renato (Tapia), (Alexander) Callens, Wilder (Cartagena) y (Luis)Abram. La verdad, sienten la Videna como su casa y tratamos de recibirlos como si fueran nuestros hijos ”, expresó el entrenador.

Para Juan Reynoso la presencia de los seleccionados en la Videna es productiva también por la cercanía con las divisiones menores “ Esperamos que ellos entrenen con la Sub 20, pues ellos los ven con respeto y aprenden mucho de ellos ”, explicó.

Juan Reynoso pone condicón para convocar a nacionalizados

Juan Reynoso, ademas, descartó tener algún tipo de sesgo para convocar a futbolistas que no hayan nacido en el territorio nacional como es el caso de Gabriel Costa, Pablo Lavandeira y Franco Zanelatto. “ Todos los jugadores que cumplan los requisitos y no nos compliquen en el marco legal y que pueden jugar por Perú, si tiene un buen presente van a ser opción ”, comentó el estratega sobre los jugadore naturalizados y que consiguieron títulos en sus respectivas ligas.

El requisito para el popular ‘Cabezón’ es que los naturalizados entreguen un plus que cualquier jugador local. “ Yo, la verdad, sea naturalizado, sea de Perú o tenga ascendencia peruana, no me hago problema, siempre y cuando marquen la diferencia, respecto a los jugadores nacidos en Perú ”, aseveró.

TE VA A INTERESAR: