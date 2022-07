SE BUSCA ENTRENADOR PARECIDO. Ricardo Gareca no es más el entrenador de la selección peruana y la carrera para fichar a su reemplazante ya empezó. Por un lado se habla que el argentino Hernán Crespo sería uno de los favoritos para suceder al ‘Tigre’, mientras que por otro se menciona a Santiago Solari y hasta un cambio en la dirección deportiva de la FPF. Lo cierto es que mientras todo se prepara para el mensaje de despedida de Gareca, asomó el nombre de Juan Reynoso aunque con dudas.

El entrenador peruano se encuentra libre desde hace dos meses, cuando Cruz Azul le rescindió el contrato debido a los malos resultados con el equipo. Ha sido sondeado por un par de clubes de la Liga MX, pero al parecer el ‘Cabezón’ espera un llamado de la selección peruana antes de fin de año.

Según fuentes, en la Videna gusta su nombre para reemplazar a Ricardo Gareca, más aún luego de la reputación que se ganó con la ‘Máquina Cementera’ y, al igual que el ‘Tigre’, esta sería su primera experiencia dirigiendo un combinado nacional. Sin embargo, hay más de un ‘pero’ en el camino.

Juan Reynoso y la complicada relación con los jugadores

A diferencia de Ricardo Gareca, que muchas veces aplicó un lado paternalista con los futbolistas, la rigidez, disciplina y hasta los ‘encontronazos’ han sido constantes entre Juan Reynoso y los planteles. Sin ir muy lejos, en Cruz Azul su última diferencia fue con el delantero Jonathan Rodríguez quien debió irse.

Además, en la misma ‘Máquina Cementera’ y según medios locales, Reynoso llegó a los empujones con el extremo venezolano Rómulo Otero y a los insultos con el atacante Luis Romo, a la postre ‘congelados’ por el entrenador a inicios de este año. Un hecho que nadie descarta podría repetirse en Videna.

Juan Reynoso, la selección peruana y un salario alto

Una de las razones de la no renovación de Ricardo Gareca fue que le propusieron bajarle el salario de 3,5 millones de dólares al año a casi 2 millones. Ese sería un problema con Juan Reynoso que cerró su contrato con Cruz Azul ganando 2,6 millones de dólares anuales.

Cruz Azul demandó a Juan Reynoso por reclamar liquidación en México (Foto: Getty Images)

Si tomamos en cuenta que nadie acepta una oferta de trabajo por mucho menos de lo que ingresaba, Reynoso podría pedir como mínimo que le mantengan ese sueldo en la FPF, es decir 600 mil dólares más de que le proponían al ‘Tigre’. Eso, debido a la economía en la Videna, sería casi imposible.

Juan Reynoso, la selección peruana y la prensa

Sabido es que la relación entre el entrenador peruano y la prensa nacional no ha sido la mejor. En algún momento incluso, el DT no dio conferencias en el torneo local y solo en la Copa Libertadores, cuando era obligatorio o debía pagar una multa. En México, si bien no tuvo tanto este problema, su estilo continuó.

Juan Reynoso no es muy afecto a dar conferencias de prensa y menos entrevistas individuales (Video: @ALunaSilva)

A diferencia de Reynoso, Ricardo Gareca daba entrevistas individuales en algunos momentos, sus conferencias eran extensas y la predisposición para la comunicación siempre la tuvo. No se descarta entonces que ex DT de Cruz Azul pueda mantener ese conflicto con los hombres de prensa aquí.

Juan Reynoso, la selección peruana y un esquema distinto

Ricardo Gareca demostró que su sistema favorito era el 4-2-3-1, donde Gianluca Lapadula era el eje de ataque y la ofensiva por los costados era tan vital como el mismo ‘9′. Además, Christian Cueva es el enganche. Juan Reynoso aplica un esquema 4-1-4-1 en el que el volante de contención es más que importante.

El problema es que esa labor en la ‘Bicolor’ la cumple a medias Renato Tapia y el mejor llamado a jugar allí sería Pedro Aquino, habitual suplente. Además, Reynoso no usa extremos, sino mediocampistas que toquen tanto por los lados como por el centro. El ‘10′, llámese volante creativo, no es una figura que el ‘Cabezón’ alinee de titular.

Juan Reynoso aplica un esquema distinto al que venía usando Ricardo Gareca (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)

Juan Reynoso por ahora parece estar lejos de la Videna. La búsqueda del reemplazante de Ricardo Gareca continúa.

