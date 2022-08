Juan Reynoso estampó su firma en La Videna y se convirtió oficialmente en el nuevo entrenador de la selección peruana. El ‘Cabezón’ ha recibido elogios desde diferentes sectores de la prensa y uno de ellos vino de Diego Rebagliati, quien no fue mezquino con la trayectoria del técnico peruano.

En ‘Al Ángulo’, Rebagliati remarcó que el presente de Juan Reynoso inclusive es mejor que el que tenía Ricardo Gareca cuando llegó a la ‘Bicolor’ en el 2015.

“El presente de Reynoso es mejor que el presente de Gareca cuando llegó en el 2015 a Perú. Ricardo venía de cinco años muy buenos en Vélez, pero de cuatro meses desastrosos en Palmeiras ”, señaló.

“ Haces el repaso de la carrera de Juan y te encuentras que en Aurich y en Cristal no le fue tan bien. Eso es bueno porque un técnico que siempre le fue bien no es lo ideal. Siempre un DT debe tener momentos o pasos complicados porque es ahí donde más aprende. El momento de Juan, que tuvo una salida de Cruz Azul claramente política y no por resultados (...)”, agregó el panelista del programa de Movistar Deportes.

Por último, Rebagliati enfatizó que el ‘Cabezón’ tendrá que lidiar con las comparaciones con el ‘Tigre’, ello debido a la huella que dejó en la selección. “ Eso es algo que Reynoso tendrá que vivir, con la constante comparación con Gareca, porque su paso fue bueno y es inevitable ”, sentenció.

¿Cuáles son los títulos nacionales que ha ganado Juan Reynoso como DT?

En el 2009 y 2015, Juan Reynoso ganó los títulos nacionales del fútbol peruano con Universitario y Melgar, respectivamente. Además, en el extranjero rompió una larga sequía de Cruz Azul al levantar el campeonato nacional de Liga MX el 2021.

