El técnico del momento. Cruz Azul, al mando de Juan Reynoso, logró su décimo triunfo consecutivo al derrotar por 3-2 al Atlas, por la jornada 12 y siguen como líder absoluto de la Liga MX con 30 puntos e igualar un récord de triunfos en la historia del club ‘cementero’.

La ‘Máquina Cementera’ del ‘Cabezón’ Reynoso jugando de local en el Estadio Azteca no tuvo un rival fácil ante los rojinegros donde milita el peruano Anderson Santamaría, pero impusieron su jerarquía para quedarse con los tres puntos.

Los tantos de la victoria de la ‘Máquina’ fueron anotados por Bryan Ángulo, a los 8′, y un doblete de Jonathan Rodríguez, 66′ y 79′ le dieron la ventaja necesaria para hacerse de los tres puntos.

TERMINA EL PARTIDOOOO



Mientras, los descuentos para Atlas, fueron obra del peruano Anderson Santamaría, a los 37′, y Milton Caraglio a los 96′.

Hay que apuntar que el volante peruano Yoshimar Yotún fue titular en los ‘Cementeros’ y jugó hasta el minuto 53′ que fue cambiado por Joaquín ‘Shaggy’ Martínez.

Con este resultado, el equipo del peruano Juan Reynoso sumó 30 puntos y se mantiene firme como único líder del torneo, seguido por América con 28 unidades.

Soy leyenda

El entrenador Juan Reynoso, apodado por los medios mexicanos como el ajedrecista, valoró mucho la victoria número diez de su cuadro.

“A diferencia de otros momentos, sí me voy a detener en el récord, porque entras a la historia compartida con gente que es leyenda dentro del Cruz Azul. Eso hoy tiene un mérito que hay que ponderar, hay que valorar y, sobre todo, hay que felicitar a los chicos”, comentó Reynoso.

Luego agregó. “Hoy es un día para disfrutar, para que la gente de Cruz Azul rememore ese poquito de historia porque hoy los muchachos entraron a ese pedacito de historia”, agregó el Cabezón.

El entrenador peruano se mostró equilibrado ante la buena racha de su equipo. “Creo que he sido muy equilibrado en mis declaraciones post triunfos, lo otro se está construyendo, lo otro va a llegar, pero hoy estar junto a leyendas como Kalimán, como Marín, como Nachito Flores y de muchos que me estoy olvidando, a mí me emociona. Esa parte sí quiero felicitar, ponderar”, señaló.

En otro momento, Reynoso, también se refirió sobre los que criticaron ni bien se puso el buzo de Cruz Azul.

“Lo único que digo es que a veces en el fútbol sin conocer, opinamos de más. Creo que no mucha gente ha podido ver un entrenamiento del cuerpo técnico nuestro y hoy ojalá replanteen esa situación porque hoy es Juan Reynoso, pero mañana será otro y de repente ofenden o dicen cosas sin tener bases sólidas de lo que dicen”, expresó Reynoso.

Finalmente, el DT dio su punto sobre lo que le viene para su escuadra. “Viene la parte más difícil porque a veces como latinos nos dejamos llevar un poco, quizá un poco sobrellevamos como hoy, un partido que debimos definir antes. Es una alerta y un aviso. Está en nosotros seguir gestionando y priorizando la competencia interna”, aseguró.