El nuevo DT. de la selección brindó sus primeras declaraciones. Agradeció que confíen por apostar en “alguien con algunas situaciones en contra en el país” y que “es hora de los hechos más que las palabras”.

“Los conocí a todos, con muchos hemos compartido. Lo primero que me fluye es el agradecimiento a la junta directiva por el apoyo, por saber que están apostando por alguien que tiene uno otra situación en contra dentro del país. Ustedes que me van a conocer seguro van a tener la certeza de que no es tan así.

“Vengo con toda la ambición de colaborar en todo sentido, en la selección, en el trabajo día a día pero me interesa mas apoyar en menores, en tener una liga más competitiva, en la capacitación de entrenadores. Esto no es de una sola persona, yo tengo años viviendo nuestro fútbol y muchas veces no dimensionamos que trabajando de manera sostenida se logran las cosas”

“Siento que falta creer en el fútbol y vengo a colaborar con mi granito de arena. Apostar a que en este país hay mucho talento pero hacen falta herramientas para hacer un producto genuino”

“Halagado por el nombramiento, es un sueño de mi vida, no solo para mí sino también para mi familia. A partir de ahora empiezan más los hechos más que las palabras. Aquí tienen en alguien en quien confiar”

